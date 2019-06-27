默克爾再全身顫抖　仍去G20大阪峰會嗎？

德國總理默克爾（Angela Merkel）的健康狀況再受到關注，她周四（27日）出席活動期間，再遭發現全身抖震。德國政府其後回應指總理無大礙，將如期前往二十國集團（G20）日本大阪峰會。

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019

64歲的默克爾周四（27日）出席委任新德國司法部長的儀式，但當她站在總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）旁邊，她突然不由自主地全身抖震，據報維持約2分鐘的時間，之後有工作人員向她遞上一杯水，但她最後婉拒了。

默克爾6月18日在總理官邸外，也曾出現全身抖震及看來快要站不穩的情況。她其後解釋說是自己脫水才會這樣，在喝完至少3杯水後已好多了。

德國政府周四（27日）解釋，默克爾並無大礙，無須取消周四（27日）及周五（28日）的活動，也會如期坐飛機出發往G20大阪峰會。

（綜合報道）