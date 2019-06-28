【中美貿易戰】華府斷然拒絕北京平衡協議要求　對華最強鷹派上場

二十國集團（G20）峰會周五至周六（28日至29日）在日本大阪舉行，中國國家主席習近平和美國總統特朗普周六會面，討論中美貿易糾紛。 美國傳媒引述消息人士報道，中國國務院副總理劉鶴周一（24日）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）通電話，提出要求協議須平衡。惟美方斷然拒絕，因為中方過去多次違反知識產權規定。

劉鶴周一與萊特希澤和財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。彭博社引述消息人士指，美方提出暫緩對餘下3000億美元中國商品加徵關稅，當中涵蓋智能手機和童裝等商品。劉鶴強調，任何最終協議都必須平衡，不能只是中方作出一連串的讓步。但萊特希澤拒絕，指中國的貿易、投資和監管措施過去數十年都是個問題，北京比起華府須要付出更多。

美國《華盛頓郵報》周四（27日）報道，美國對華強硬派中的代表人物、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也加入美國貿易談判代表團，但目前還不確定納瓦羅是直接參與兩國貿易談判還是在幕後支援。

韓國news1網站周五報道指出，納瓦羅是特朗普政府關稅政策框架的設計者，並且是典型貿易保護主義者，認為「打擊美國貿易的國家都是敵人」。若納瓦羅直接參與兩國貿易談判，那麼中方將會遭遇關稅問題協商方面的新麻煩。

（綜合報道）