【G20大阪峰會】喧賓奪主的雙邊會談　除中美外還有更多你要知

二十國集團（G20）峰會即將在周五（28日）舉行，共有來自37個國家及國際組織代表出席。在這一連兩天的峰會上，各國領袖均趁眾人聚首一堂的機會，舉行雙邊會談。 國家主席習近平預定在峰會第二天，周六（29日）早上與美國總統特朗普會面。在貿易戰陰霾下，中美固然是這次G20的最大議題之一，但除此之外還有哪個雙邊會談值得注目？

中國國家主席習近平將在G20期間與多國領袖舉行會談，包括美國、日本、韓國等。（Getty Images）

習近平與特朗普

中美會談無疑是這次G20峰會中的焦點。特朗普多次警告一旦雙方無法達成協議，美國將即時提高關稅。不過外界一般相信兩人會談不會為目前中美貿易僵局取得重大突破，但可能帶來轉機，促進兩國繼續談判。

另一方面，因習近平剛前往訪問平壤，有指習近平會向特朗普傳達金正恩訊息，影響美朝關係與朝鮮半島無核化進程。

作為主辦國，安倍晉三希望借機會發揮其外交影響力，拉近與中國關係，防守美國的進迫與擔任伊朗的中間人。（Getty Images）

習近平與安倍晉三

這次將是中國國家主席相隔9年，釣魚島事件後再度訪日。儘管這不全然是國事訪問，但兩人的會談必然會為推進習近平正式訪日舖路。

在中日關係和暖之際，雙方會面將為未來加強合作，建立深厚關係交換意見。

上周五（21日）新任駐日大使孔鉉佑表示習近平有意在「櫻花盛開之時」訪日，意味習近平或在2020年4至5月期間，以國賓正式訪問日本。

文在寅繼續推動朝鮮半島無核化，朝鮮將成為文在寅的最大議題。另一方面日韓將不會在G20期間舉行正式會談。（路透社）

習近平與文在寅

文在寅有意把G20成為推進朝鮮半島和平的舞台。習近平才剛前往訪問平壤，文在寅希望能在習近平處獲得更多來自朝鮮情況的消息，及領袖金正恩的意願。

中韓改善關係、推進習近平訪問韓國，恢復自薩德事件以來的傷害亦相信將是兩人會談的議題。

另一方面，受二戰徵用工爭拗影響，日韓將不會在G20期間舉行正式會談，文在寅會否與安倍站立短暫對話將成為焦點。

特朗普在出發G20前，表示不滿美日安保協議，為兩國會談帶來壓力。（路透社）

安倍晉三與特朗普

這將會是5月特朗普訪日後，短時間內兩人再度會面。安倍與美國的一個主要議題，是安倍如何擔任中間人角色，化解伊朗危機。有分析指若美國要求日本加入制裁伊朗，將置安倍於難堪局面。

同時在訪問日本前，特朗普被指有意解除美日同盟。雖然美國沒有實質動作，但特朗普表示《美日安保條約》「對美國不公平」。安倍將如何應對成為焦點。

普京將分別與安倍晉三、文翠珊等人會面。與安倍會談的議題，焦點是北方四島。（Getty Images）

安倍晉三與普京

雙方議題焦點集中在北方四島（俄稱南千島群島）上。兩國在北方四島談判陷入僵局，主因除在主權上有爭議，普京在國內支持度下跌，亦讓普京不願意在此時把領土問題有重大動作。

普京在稍早前一個訪問中表示無意歸還北方四島，北方四島關乎日俄能否簽署和平條約，雙方會面能否為僵局帶來突破仍然是未知數。

土耳其購買俄製S-400防空導彈為美土關係帶來衝擊，埃爾多安將如何在與特朗普的會面下解決分歧將是焦點。（路透社）

特朗普與埃爾多安

土耳其購買俄製S-400防空導彈系統，一度衝擊美土關係。特朗普警告土耳其必需在7月31日前放棄購買，否則將面臨制裁，包括取消原計劃售賣的F-35戰機訂單。S-400導彈議題將成為兩人的重點議題之一。

埃爾多安早前接受《日本經濟新聞》訪問時表示，他期望能在此次會談中打破兩國關係僵局，說服特朗普。他同時透露會邀請特朗普在7月時訪問土耳其。

這次G20之旅將是文翠珊卸任前最後一次大型國際峰會活動。各國如何與其互動將成為焦點。（路透社）

文翠珊的最後首相之旅

這將會是文翠珊以首相身份，最後一次參加G20峰會。文翠珊與各國領導人的互動備受關注。

其中一個焦點是文翠珊將與俄羅斯總統普京會面。這是自俄羅斯特工被殺案後，雙方領導人的首次會面。普京在6月時表示雙方不應糾纏如此，認為兩國應為關係「揭開新一頁」。