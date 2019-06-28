【G20峰會】外交部：習近平會見安倍晉三　雙方達成10點共識

國家主席習近平周四（27日）在大阪會見日本首相安倍晉三並舉行晚宴。會見結束後，外交部亞洲司司長吳江浩在向記者介紹有關情況。他說當前中日關係總的勢頭是好的，但雙方也存在分歧。兩國領導人一致認為，雙方應聚焦共識，管控分歧，共同推動兩國關係健康發展。

據共同社報道，安倍晉三在與習近平會談一開始就表明看法稱「日中關係完全回到了正常軌道」，他還表示希望在明年櫻花開放之際，迎接習近平作為國賓訪日，把日中關係提升至下一個高度。對此，習近平表示這是個很好的想法。

共同社報道指出，安倍在與習近平的會談中將敦促中國對美國要求糾正的給本國企業的補貼、以及侵害知識產權等做出應對。此外，安倍考慮傾聽習近平與金正恩的會談內容，並要求中方助力日朝首腦會談，以解決朝鮮綁架日本人問題。

吳江浩詳細介紹了雙方領導人達成的十點共識。

一、兩國領導人積極評價當前中日關係改善發展的良好勢頭。當今世界正面臨百年未有之大變局。雙方認為，中日都進入發展的新時代，雙方共同利益和共同關切日益增多，兩國關係面臨新的發展機遇。雙方應共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。 二、兩國領導人重申，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，踐行中日互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，本着化競爭為協調的精神，推動中日關係沿着正確軌道持續向前發展。 三、兩國領導人同意保持密切溝通，加強高層引領，不斷增進政治互信。安倍首相代表日本政府邀請習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，習主席原則接受邀請。兩國領導人責成雙方外交部門就具體時機保持溝通。 四、兩國領導人同意，進一步深化兩國利益交融，加強在科技創新、知識產權保護、經貿投資、財政金融、醫療康養、養老照護、節能環保、旅遊觀光等廣泛領域互利合作。日方認為「一帶一路」倡議是聯結多樣化地區的富有潛力的構想。中方歡迎日方積極參與高質量共建「一帶一路」。雙方將繼續着力推動第三方市場合作取得紮實成果。雙方支持兩國企業擴大相互投資，確認為對方企業提供公平、非歧視、可預期的營商環境。 五、兩國領導人強調，中日都是亞洲文明發展的重要貢獻者，應傳承弘揚亞洲文明成果，倡導不同文明間開展平等對話、交流互鑒；應以深厚的歷史文化淵源為紐帶，持續加強人文領域交流合作。兩國領導人決定，年內啟動中日高級別人文交流磋商機制。 六、兩國領導人同意，積極開展中日民間友好交流，增進相互理解，促進民心相通。雙方要以今年「中日青少年交流促進年」為契機，積極開展修學旅行等內容豐富、形式多樣的互訪交流活動，廣泛播撒友好種子。 七、兩國領導人重申，中日將堅持走和平發展道路，共做和平發展的夥伴。雙方應加強安全領域交流與合作，積極推動構建建設性雙邊安全關係，逐步確立穩固的戰略互惠互信。兩國領導人同意雙方進一步加強外交和安全領域對話。 八、兩國領導人同意，妥善處理敏感問題，建設性管控矛盾分歧。雙方將繼續推動落實東海問題原則共識，共同努力維護東海和平穩定，實現使東海成為和平、合作、友好之海的目標。 九、兩國領導人認為，中日同為亞洲重要國家和世界主要經濟體，應共同維護多邊主義和自由貿易體制，積極引領區域一體化，推動構建開放型世界經濟，促進世界各國共同發展。雙方同意，發揮二十國集團在促進世界經濟穩定發展、推動完善全球治理體系建設中的重要作用，加快推動中日韓自貿協定談判進程，年內力爭完成區域全面經濟夥伴關係協定談判。 十、兩國領導人認為，中日應積極履行國際責任，共同應對各種全球性挑戰，着力加強在發展援助、氣候變化、軍控裁軍、衛生保健等國際事務中的溝通與協調，攜手為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

（綜合報道）