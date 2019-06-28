Twitter新規： 政客推文違規將貼警示

Twitter周四（27日）宣布，公司將識別政治人物等重要帳戶在Twitter上的發文，對違反平台規定的推文加以標記，以取得言論自由與承擔責任之間的平衡。

Twitter公布的新規定適用於政治人物、以及擁有超過10萬追蹤者的政府官員。Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）表示，「我們現在會清楚標識違反平台服務條款的Twitter」，「不過基於公眾利益，我們決定保留違規的推文」。

當帳戶的發文違反平台規定，Twitter的提示會覆蓋這條推文，瀏覽者必須進一步點擊連結才能看到內容。

Twitter發言人表示，會由專人檢視推文是否應該貼上提示標籤，而不是通過人工智能檢驗。

Twitter提示標籤示例。（網站截圖）

批評人士曾抱怨社交媒體對政治人物的「特殊對待」，指出某些推文若由普通用戶上傳，早就會被平台移除。Twitter亦曾接獲要求，關閉美國總統特朗普（Donald Trump）以及一些政客的帳號。

特朗普的Twitter擁有逾6100萬追蹤者，他多次發布飽受爭議、且涉嫌違反平台規定的推文，如特朗普5月發布Twitter稱「伊朗如果要打戰，將會是伊朗的終結」。

特朗普周三（26日）接受電視訪問時則抱怨，Twitter令他愈來愈難以傳達信息。

（路透社）