【G20峰會】習近平：貿易保護主義措施推升全球經濟不穩風險

周五（28日）在日本大阪出席二十國集團峰會的國家主席習近平表示，一些已發展國家在採取保護主義措施，導致貿易衝突以及經濟封鎖，他指它們是全球經濟不穩定性增加的最大風險。

他與另外4個金磚國國家領袖進行場邊會晤時說：「所有這些東西（指貿易保護主義措施）正在摧毀全球與易秩序……它們亦影響我們一些國家（指金磚五國成員國），令全球和平和與穩定蒙上陰影。」習近平表示，金磚國家應增強其應對外部風險的彈性和能力。

此外新華社報道，習近平是在與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）進行場邊會晤發表上述言論，涉及中國在國際社會扮演的角色以及波斯灣局勢。

習近平指出，中國始終支持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。形勢越愈複雜嚴峻，愈要彰顯聯合國的權威和作用。我們要推動全世界在聯合國旗幟下，實現更大團結和進步。中國將繼續以實際行動支持聯合國和秘書長的工作。

他說，當前，國際形勢複雜和動蕩一面有所上升，海灣地區局勢尤為敏感，面臨戰與和的十字路口。中國一貫站在和平一邊，反對戰爭。各方要保持冷靜克制，加強對話協商，共同維護地區和平穩定。

習近平指出，二十國集團領導人大阪峰會要充分考慮全球發展需要，對外傳遞正確信號。中方讚賞秘書長先生為推動國際社會合作應對氣候變化作出的努力，願推動聯合國氣候行動峰會取得積極成果。

（新華社／路透社）