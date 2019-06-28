【G20峰會・持續更新】中美團隊為6月28日「習特會」密切溝通

二十國集團（G20）峰會周五至周六（28日至29日）舉行，多國領袖聚首。外界除了關注峰會內容外，焦點更是場外會面，包括中國國家主席習近平與美國總統特朗普的「習特會」、特朗普與俄羅斯總統普京的「特普會」等。 他宣布中國將進一步推出對外開放重大舉措。

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【19:53】俄羅斯總統普京邀請美國總統特朗普2020年5月9日赴莫斯科出席勝利日紀念活動。 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，特朗普對這提議反應正面。此外兩人在會面中曾討論限武、敘利亞戰事、與中國的關係，以及導致美俄貿易受限制的因素。

G20峰會：圖為6月28日大阪入黑之後，一眾國家領導人及與會代表在大阪城西之丸庭園外合照（路透社）

【19:45】習近平主席周六將會見美國總統特朗普。外交部發言人耿爽表示，最近，對即將在大阪舉行的中美元首會晤，國際媒體有很多報道、評論與猜測，這反映了國際社會對此次會晤的高度關注，也反映出各方都希望看到中美雙方通過對話協商來化解彼此在經貿領域的一些分歧。同時，也證明中美關係的重要性已經超越雙邊範疇，對世界的和平穩定與發展繁榮具有重要意義。

目前中美雙方工作團隊正圍繞會晤準備工作保持着密切溝通。我們希望美方能同中方相向而行，共同努力，推動會晤取得積極成果，這符合兩國的利益，也是國際社會的普遍期待。至於會晤的情況，中方會及時發布消息。

【18:10】習近平出席中俄印領導人會晤，與俄羅斯總統普京、印度總理莫迪討論當前國際形勢、重大國際和地區問題、三方合作議題。

中國官媒央視之後報道，三國領導人一致同意繼續維護好、利用好、發展好中俄印合作機制，為促進地區乃至世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。

【15:55】習近平在峰會上發表重要講話時指出中國將進一步推出若干重大舉措，加快形成對外開放新局面，努力實現高質素發展。當中包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇，以及大力推動經貿談判。

習近平強調，中國有信心走好自己的路、辦好自己的事，同世界各國和平共處、合作共贏，共建人類命運共同體，為創造世界經濟更加美好的明天不懈努力。

G20峰會：各國領袖人的伴侶周五（28日）到京都東福寺參觀。（路透社）

【15:12】特朗普表示，預計周六與習近平的會面將會富有成效，並否認向習近平承諾暫緩實施關稅6個月。

【14:27】日本政府高級官員向記者表示，很多國家領袖在會上提出對貿易緊張局勢的擔憂，指出全球經濟有下行風險，各國同意G20有責任推動經濟增長。官員又指，會上討論到如何應對共同挑戰，例如提倡自由貿易。

【14:20】習近平就世界經濟形勢和貿易問題發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的重要講話。他提出五項措施，加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展。內容包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇以及大力推動經貿談判。

【13:19】特朗普與普京舉行會談。普京指，與特朗普在大阪見面，是自芬蘭會談後，繼續對話的好機會。被問到會否向普京提及干預美國大選一事，特朗普開玩笑地說：「不要干預（2020年）大選。」

G20峰會：自2018年7月芬蘭美俄峰會後，特朗普和普京周五（28日）在大阪首次正式會談。（路透社）

【12:48】國家主席習近平在大阪主持中非領導人會晤。與會領導人就深化中非合作、支持非洲發展和聯合國工作、維護多邊主義等重大問題交換意見，達成廣泛共識。

習近平在講話中指出，去年9月舉行的中非合作論壇北京峰會開啟了中非關係新時代。中方珍視中非傳統友誼。無論國際形勢如何變化，無論個別勢力如何干擾，中非合作共贏、共同發展的初心不會改變，中非攜手構建更加緊密的命運共同體的決心不會動搖。

G20峰會：圖為峰會舉行期間，並排而坐的美、日、中三國領袖。（路透社）

【11:22】特朗普發言指，要確保5G流動網路的彈性和安全，形容是對共同安全和繁榮不可或缺的。

【11:17】各國領袖準備出席工作會議，正式開始前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）特意上前與特朗普「密密斟」。

安倍首先發言，表示深切關注對於當前全球貿易格局，促請二十國集團就支持「自由、公平以及不加區別」的貿易發出強而有力的訊息。

安倍在峰會上表示，日本作為自由貿易的旗手，將大力促進改善多邊貿易體系以及經濟合作協議的談判。他表說：「今日，我想與多國領袖討論進一步加強世界貿易組織改革勢頭的措施。」

【11:06】各國領袖拍攝大合照。各人「埋位」期間，習近平與特朗普握手短暫交談。特朗普站在沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）右邊，期間二人亦有交流。

【10:58】各國領袖正式入場，安倍在場迎接。

G20峰會：美國總統特朗普抵達會場，日本首相安倍晉三在場迎接。（路透社）

【10:52】莫迪表示，現時全球經濟很大程度由單方面的決定推動，認為應該著重世貿改革，達致全球經濟均衡發展。

【10:14】俄羅斯總統普京表示，企圖將世界貿易組織的角色降低或是予以摧毀，都是適得其反。

普京在與金磚國領導人進行場邊會晤時表示：「很明顯的是，它（全球貿易）需要適應當今的發展，我們認為任何企圖摧毀或是降低其（世界貿易組織）角色的舉動都是適得其反。」

他補充說目前全球經濟形勢令人擔憂，全球貿易正在受到「保護主義，（以及）出於政治動機的限制」的影響。」

【10:07】習近平與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面，提到波斯灣地區處於非常敏感的狀態，以及站在「戰爭與和平的十字路口」。他呼籲各方冷靜及克制，以對話解決問題。

【10:05】德國總理默克爾與特朗普會面。前者表示，會向對方談及貿易、投資、西非、反恐和伊朗問題。特朗普則形容默克爾是「自己的好朋友」，讚揚兩國貿易關係。

【9:59】各國領袖陸續抵達會場。

【9:45】峰會正式開始前，東道主日本的首相安倍晉三與美國總統特朗普會面，尋求對方協助令峰會取得成功。安倍和特朗普之後再與印度總理莫迪（Narendra Modi）展開多邊會談，估計主要聚焦貿易議題。

G20峰會：中國國家主席習近平周四（27日）與東道主、日本首相安倍晉三舉行領導人會談，共同社報道，安倍晉三邀請習近平明年春天作為國賓訪問日本，習近平回應正面，指這是個極好的想法。（路透社）

【9:40】習近平周四（27日）在大阪會見日本首相安倍晉三並舉行晚宴。會見結束後，外交部亞洲司司長吳江浩在向記者介紹有關情況。他說當前中日關係總的勢頭是好的，但雙方也存在分歧。兩國領導人一致認為，雙方應聚焦共識，管控分歧，共同推動兩國關係健康發展。

據共同社報道，安倍晉三在與習近平會談一開始就表明看法稱「日中關係完全回到了正常軌道」，他還表示希望在明年櫻花開放之際，迎接習近平作為國賓訪日，把日中關係提升至下一個高度。對此，習近平表示這是個很好的想法。