美民主黨總統初選第2場辯論 　拜登遭「圍攻」

美國民主黨周四（27日）舉行第二場2020年總統大選初選辯論。兩大熱門候選人前副總統拜登（Joe Biden）以及資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）均出席這場辯論。不過，關於拜登與桑德斯表現的負面評價不少，惟加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）被視為第二場辯論的亮點。

民主黨10名候選人出席第2場黨內初選辯論。候選人討論的議題聚焦移民問題和醫療保險等政策，現場火藥味十足。民調處於領先地位的拜登，在辯論中受到多名候選人的挑戰。其中，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）與拜登「對戰」，有意認為她表現亮眼。

賀錦麗有「女版奧巴馬」之稱，在辯論上她自己的童年經歷與加入辯論中，質疑拜登拜登70年代還是參議員的時候，曾指反公校種族隔離的校車政策（Busing）是「一個愚蠢的概念」。他面對賀錦麗的質詢時嘗試反駁，稱自己不是反對校車政策，而是反對由美國教育部下令執行它，他指這應是州政府做的決定。

桑德斯的表現亦飽受批評。其中，當主持人引述一段桑德斯關於槍械的言論時，桑德斯稱這是錯誤的言論，隨後，主持人回應指「這是引述你的原話」，引起觀眾哄堂大笑。

（綜合報道）