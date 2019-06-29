【G20峰會】中美同意重啟兩國經貿磋商　美國不再對中國加徵新稅

日本大阪周五至周六（28日至29日）舉行二十國（G20）集團峰會，經過一日的會議後，全球目光轉向中國國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。日本大阪國際會展中心周六（29日）早上11時50分開始舉行各界翹首期待的「習特會」，終在80分鐘後結束，會後中美雙方同意重啟兩國經貿磋商。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平周六上午展開維時80分鐘的會議。會議開始時習近平與特朗普先進會場，兩人親切握手。習近平在開場時為會談定調，稱為替兩國關係定向把舵；特朗普則盼與中方能談出豐碩的成果。

從表情看來，特朗普比習近平「肉緊」得多，甚至在握手時有將對方拉向自己之勢。

中方及美國代表之後陸續進場。美方代表有括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）以及白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等。

中方代表包括外長王毅、國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山、中共中央辦公廳主任、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國家發展和改革委員會主任何立峰和中國駐美國大使崔天凱。

習近平在會上首先發言，提及中美40年交情，表示盼有和平結果。他說40年間國際形勢和中美關係發生重大變化，但基本事實始終沒變，即中美「合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好、對話比對抗好」。他願就事關發展的根本問題與特朗普交換意見，為兩國關係定向把舵，推進以協調合作穩定為基調的中美關係。

特朗普隨後表示，他與習近平有很好的關係，但我們想做一些與貿易相關的事情，我認為這實際上非常容易做到。他說自己與習近平相處很久，「我們成為朋友，我與家人的北京行，是我此生最美好的事之一。我想唔今天會是成果豐碩的會談」。

他在提到中美5月第11輪中美貿易談判在沒有結果的情況下結束，特朗普表示雙方「曾非常接近（達成目標），但卻發生一些事情使進展略為倒退，但現在我們又接近了一些」。

特朗普表示，兩國若能達成貿易協議會是「歷史性的」；不過他沒釋出會否讓步以及雙方今天可能達成的結果的訊號，也拒絕回答媒體提問有關華為的問題。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平在大阪國際會展中心會面。（路透社）

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