【G20峰會・持續更新】習特會面80分鐘效率高　決定重啟貿易談判

二十國（G20）集團峰會周五至周六（28日至29日）於日本大阪舉行。經過一日的會議後，全球目光轉向中國國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。各界翹首期待的「習特會」在早上11時50分於日本大阪國際會展中心開始，80分鐘後結束。中美同意中美雙方在平等和尊重的基礎上重啟經貿磋商，美國同意不會向中國貨加徵新的關稅。

G20峰會：圖為6月29日「習特會」開始時，國家主席習近平首先發言。（路透社）

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G20峰會：美國總統特朗普與國家主席習近平6月29日會面後，特朗普繼續出席其他活動。圖為特朗普出席一個關於婦女勞動力、有關就業的未來以及老齡化社會的會議。（路透社）

【13:15】美國總統特朗普說他與中國國家主席習近平進行了「非常好的會談」，但是他沒有證實雙方是否提出或達成了任何協議。 特朗普總統說，他和習近平都會分別發表聲明。

【12:26】國家主席習近平和美國總統特朗普在周六會面後同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

【12:06】習特會結束，會面歷時80分鐘。上一次兩人在阿根廷G20峰會場邊舉行「習特會」，是一邊共進晚餐一邊開會，歷時2.5小時後結束，較原定計劃超出0.5小時。

【12:14】是次「習特會」美方與會者包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）和白宮社交媒體主管斯科維諾（Daniel Scavino）。

中方代表包括外長王毅、國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山、中共中央辦公廳主任、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中央辦公廳主任丁薛祥、國家發展和改革委員會主任何立峰和中國駐美國大使崔天凱。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月29日在大阪國際會展中心會面。特朗普在習近平發言後發表講話，稱盼與中方能談出豐碩的成果。（美聯社）

【11:36】習近平在會晤開始時說，很高興與特朗普在大阪見面。48年前，也就是1971年，就在離大阪100多公里的名古屋，參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行友好互動，這就是後來人們說的「乒乓外交」的開啟，創造了「小球轉動大球」的歷史佳話。8年之後的1979年，中美建立了外交關係。回顧建交以來的40年，國際形勢和中美關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是：中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。習近平說近來跟特朗普通過電話及以書信保持着密切聯繫。他願同特朗普就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

【11:20】習近平說，中美關係「合則兩利，鬥則俱傷」，又說近來與特朗普通過電話，雙方保持聯繫，為下一階段的關係推進，協調及合作。

【11:29】特朗普向習近平表示，如果他們能在G20峰會達成自由貿易協議，這將會是歷史性的。

【11:03分】國家主席習近平與美國總統特朗普會面期間，提及中美40年交情，稱盼有和平結果。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月29日在大阪國際會展中心會面。圖為中美雙方與會代表就座。（美聯社）

【10:53】美方與會者包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）以及白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等。

【10:40】國家主席習近平與美國總統特朗普見面，兩人與隨行官員已入進入會議室，中方及美國官員面向對方就座。

↓↓↓各界翹首等待的「習特會」快將開始。會面原定在早上10時30分舉行，但由於習近平出席日本首相安倍晉三的閉幕儀式演講，所以習特會面亦稍為延遲了。

【10:11】美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員指，預計本周不會達成最終協議，反而有可能達成停火協議，避免引發新一輪關稅措施。

據報特朗普和習近平將會面約90分鐘。

【09:50】央視報道，習近平和特朗普會面的場地已準備就緒。從央視畫面所見，會場放置一場長桌，兩邊各有11張椅子。

【09:42】特朗普表示，將與習近平討論華為和貿易等問題。他提到，周五在G20領袖晚宴上與習近平見過面，當晚實際上已達成很多事，並指與中國關係很好，至於能否達成協議就由時間決定。不過特朗普表明，如果會面沒有成果，將對中國加徵關稅，涵蓋絕大部份中國出口到的美國商品。

「習特會」前夕，美國農業部（Department of Agriculture）周五報告，中國入口商向美國購買54.4萬公噸大豆，為3月底以來中國向美國購買大豆的最大宗交易。有報道形容是中美首腦峰會前釋出的善意。

G20峰會：6月28日早上會議正式開始前，特朗普、安倍晉三及習近平並排而坐。這個座位安排引起外界好奇。（美聯社）

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