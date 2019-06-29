【G20峰會】新聞中心變酒吧？美洲盃晉級4強　智利記者歡呼跳舞

二十國集團（G20）峰會周五、六（28、29日）一連兩日在日本大阪舉行。峰會第二日早上，新聞中心不少同業埋頭苦幹，然而場內一角卻不時傳來陣陣歡呼聲，場內氣氛形成極大對比。 一般而言，每當有重要會面及活動時，未能在現場採訪的記者，就會圍着新聞中心各部電視觀看直播。不過這群記者並非在工作，而是觀看另類的「國家大事」。

G20峰會直擊：每當有重要會面及活動時，新聞中心的記者均會圍着電視觀看直播。（凌俊賢攝）

原來他們一行十多人，在看足球比賽直播。

美洲盃周六（29日）上演矚目大戰，力爭三連霸的智利硬撼哥倫比亞。兩隊旗鼓相當，這班智利記者當然不願錯過這樣的重要的直播。他們暫且將工作放下，齊齊擠到電視熒幕前看比賽。

G20峰會直擊：智利成功晉級四強，在場的智利記者隨即狂歡慶祝。（凌俊賢攝）

他們圍住細小的電腦熒幕，歡呼及尖叫聲此起彼落。兩隊最終在90分鐘打和，需要互射12碼決定勝局。

隨着「山神」山齊士為智利操刀中鵠，智利最終以5：4晉級四強。他們隨即狂歡慶祝，載歌載舞，有人立刻致電回家分享喜悅，更有人高舉國家隊球衣呼叫口號。

對於某些日本記者而言，這可能並不好受，事關受邀參與美洲盃的日本，早在上輪的分組賽出局，而同組出線的隊伍，正包括智利。