G20峰會三大時刻：特朗普「的嗒糖」外交　文翠珊黑面見普京

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行期間，這場峰會雖然是多國領導人討論國際議題的嚴肅聚會，但也不乏有趣或令人印象深刻的場面，包括美國總統特朗普（Donald Trump）上演的「的嗒糖」外交、英國首相文翠珊（Theresa May）做「黑面神」見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等。

▲▲想知特朗普與普京有哪些互動，即刻去片▲▲

最輕鬆時刻

印尼《雅加達郵報》指，特朗普在G20峰會上演「的嗒糖」（Tic Tac）外交。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）上傳有關相片至Twitter，只見年過70歲的特朗普拿着糖果盒，正把「的嗒糖」放進口中。Twitter貼文指，「在大家等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統特朗普向大家分享了糖果。」

這場輕鬆的「糖果外交」聚會，從照片可見，同場人士還包括有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。

Obrolan sejenak bersama para pemimpin negara G20 di ruang Leaders’ Area, gedung INTEX Osaka, Jepang, sambil menantikan sesi official welcome dan family photo.



Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbagi permen kepada yang lain 😀 pic.twitter.com/FLYHXSX72f — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2019

最搞笑時刻

特朗普周五（28日）與俄羅斯總統普京會面上，就出現惹笑一幕。記者當着普京面前，問特朗普會否向普京提及干預美國大選一事，這位美國總統回應稱「當然」，隨即轉向普京，半開玩笑說：「不要干預選舉、不要干預選舉」。

🔻特朗普當面叫普京不要干預美國選舉的影片🔻

最火爆時刻

至於最火爆的時刻，不是「習特會」，而是英國首相文翠珊（Theresa May）與普京周五（28日）的會面。自2018年英國發生俄國前間諜的中毒事件後，兩國就出現矛盾，不時出現爭拗。

文翠珊在會面開始、跟普京握手時不苟言笑，全程面燶燶，跟普京也沒有眼神接觸。

她之後在會晤中也毫不客氣，她直接向普京指，要求莫斯科政府停止「不負責任與製造不穩定的活動」，要求對方「選擇另一條路」，否則英國與俄羅斯無法建立正常的雙邊關係。

俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia Skripal）2018年3月在英國遭到神經毒劑襲擊的事件，英國政府一直指是俄羅斯所為。

這次是文翠珊在下台前最後一次以首相身分出席G20峰會，可謂沒有包袱。

G20大阪峰會：文翠珊（左）會晤普京（右）期間黑面。（美聯社）

🔻May姐黑面見普京的影片🔻