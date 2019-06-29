【G20峰會】習近平促美國公平對待華企和中國留學生

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）周六（29日）在日本大阪舉行會晤後，雙方決定重啟經貿談判。 新華社之後報道習近平在會上也強調指，希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。特朗普則指，希望中方能從美國增加進口。

G20「習特會」：習近平與特朗普在G20大阪峰會期間會面。（路透社）

習近平：談判要平等

報道指，兩國元首深入討論了事關中美關係發展的根本問題、當前中美經貿磨擦以及共同關心的國際和地區問題。

習近平表示，中方有誠意同美方繼續談判，解決分歧，但談判應該是平等，體現互相尊重，解決各自合理的關切，他指出在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。

他又強調，中方希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。

特朗普：願與中方達成貿易協議

至於特朗普則表示，美方希望通過磋商，妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇。美方將不再對中國出口產品加徵新關稅。報道又指，特朗普希望中方能從美國增加進口，美方願意與中方達成彼此都可接受的貿易協議，這將具有歷史意義。

特朗普又指，中國有很多非常優秀的學生，他一直歡迎中國留學生到美國留學。

習近平提台灣問題

新華社指，習近平在會上又闡述中國政府在台灣問題上的原則立場。報道引述特朗普指，他重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。

（新華社）