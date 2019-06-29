【G20峰會】特朗普證實不向中國加新稅　允許美企向華為出售零件

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）周六（29日）上午在日本大阪舉行「習特會」後，特朗普下午見記者。 外界關注美國會否解除對中國通訊設備巨頭華為公司的禁令，特朗普稱，雙方在會上有談到華為問題，他會容許美國企業向華為出售產品。他又證實不會向中國加徵新關稅。

特朗普指，會上沒有談論有關華為副董事長孟晚舟的議題，但有討論華為問題。他指，會容許美國公司向華為出售產品，「美國企業可向華為出售它們的設備...... 這沒有重大的國家緊急問題。」

美國商務部5月把華為列入「實體清單」（Entity List），禁止在未獲許可證下與美國企業做生意，引發爭議，商務部之後發出臨時許可證，延遲禁令90天。但有記者問特朗普會否把華為剔出「實體清單」時，特朗普沒有直接回答，他稱「我不想現在談論這個」，並指美方會研究。

特朗普：不向華加徵新關稅

特朗普形容，與習近平的會面非常棒（great），他指美方暫時不會向中國再加徵新關稅，「我們不會做，我們會與中國談判」。他又指，美方稍後會向中國開出清單，讓中國加大購買美國的產品，美國的農夫將會受惠。

他指，雙方在會上又談論了有關中國留學生的議題，他指美國歡迎一流的學生，並希望他們會在留學後留下。

特朗普又表示，G20峰會非常棒，稱讚日本專業地舉辦了峰會。

特朗普：可能會與金正恩再會面

他稱，自己在峰會後將轉到韓國訪問，他有可能會見朝鮮領導人金正恩，他形容對方的回應帶有善意（favorably）。特朗普早上指，提議訪韓期間在板門店舉行「特金會」 或與金正恩會面2分鐘。

「習特會」舉行後，新華社報道，中美同意重啟經貿談判，美方不再對中國加徵新關稅。