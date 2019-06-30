美韓朝三方歷史性會面50分鐘　同意成立工作團隊重啟無核化談判

朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）周日（30日）在韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店的軍事分界線進行歷史性握手後，特朗普與金正恩進入位於非軍事區韓方一側的和平之家，美韓朝三方歷史性會面隨即開始。 特朗普之後向記者透露，美朝同意會在未來2至3周分別成立工作級別的團隊，就重啟無核化談判制定細節。

在美韓朝會面開始之前，特朗普與金正恩就座，在記者跟前進行交談，金正恩表示對於特朗普邀請見面感意外。特朗普則公開邀請金正恩前往美國白宮作客。韓國總統文在寅之後加入進行會面。3人的閉門會面時間長達50分鐘。

會面結束後，特朗普與文在寅護送金正恩返回朝鮮一側，兩人之後舉行聯合記者會。特朗普在會上形容，今次是一次「堅實」及良好的會面，美朝同意會在未來2至3周分別成立工作級別的團隊，就重啟無核化談判制定細節，而美方團隊將由朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）所領導。特朗普強調，不急於與朝方達成協議。

特朗普透露，他與金正恩在軍事分界線進行歷史性握手後，問對方想不想自己跨越這條分界線進入朝鮮境內，金正恩隨即表示「這是我的榮幸」。特朗普亦確認，已邀請金正恩訪問美國，但未有就此事設定時間表。

文在寅則在記者會上表示，美朝領袖今次的會面，為8000萬名韓朝兩國的人民帶來希望。

特朗普在朝方一側合照後，兩人一同返回韓方一側，再次握手及合照。（路透社）

第三次「特金會」

特朗普上周六（29日）提議與金正恩在板門店會面，文在寅與特朗普周日（30日）會談後舉行記者會，確認特朗普下午將與金正恩見面。

香港時間周日下午2時47分，金正恩現身板門店，與特朗普在軍事分界線進行歷史性握手。金正恩邀請特朗普邁步進入朝鮮境內，兩人握手持續15秒，後者成為第一位進入朝境的美國在任總統。

特朗普在朝方一側合照後，兩人一同返回韓方一側。金正恩在韓國期間，除與特朗普握手及合照，亦再度接在場記者提問並回答。

（綜合報道）