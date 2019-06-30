【板門店特金會】特朗普與金正恩握手　現場發生不愉快小插曲

朝美領導人周日（30日）下午在板門店會面時，白宮新任新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）與朝鮮警衛發生肢體衝突，輕微擦傷。

朝美領導人當地時間6月30日下午在板門店會面，會面期間發生了一段不愉快的「小插曲」。白宮新任新聞秘書格里沙姆與朝鮮警衛發生肢體衝突並受輕傷。

美國總統當特朗普（Donald Trump ）與朝鮮最高領導人金正恩握手時，美國媒體記者和攝影師想要更近距離地捕捉握手的畫面，遭到朝鮮警衛的阻攔，雙方發生衝突。格里沙姆為幫助美方記者，動手推了朝鮮警衛。在肢體衝突中，格里沙姆輕微擦傷。隨後多名美國記者在Twitter上發文證實這件事。

格里沙姆上周五（28日）接替桑德斯（Sarah Sanders）成為白宮新聞秘書（即白宮發言人），7月1日將正式就職。她現年42歲，是特朗普競選團隊「元老級」成員之一，2015年已成為特朗普的媒體助理。特朗普入主白宮後她一度擔任副新聞秘書，隨後為第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）工作，成為她的通訊總監（即發言人）。多家媒體預期，格里沙姆接任後，白宮與媒體的關係可能會有所緩和。

（綜合報道）