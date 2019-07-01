G20峰會伊萬卡大出鋒頭　多國領袖表情「無聲勝有聲」

美國總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）現身日本大阪二十國集團（G20）多個場合。惟根據現場拍攝的照片和影片看來，部分領袖對她的出現似乎相當不以為然。

G20峰會：伊萬卡出席G20峰會的女性權益活動獲邀坐在「主人家」安倍晉三旁邊，不少領導人都將目光放在她身上。（路透社）

伊萬卡出席G20峰會的女性權益活動時，與其餘各國領袖同座，並且獲安排坐在「主人家」日本首相安倍晉旁邊，與父親特朗普齊齊在第一排。

伊萬卡的美貌不時成為傳媒焦點。上述的照片捕捉到，從安倍晉三、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、新加坡總理李顯龍、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）等人在伊萬卡來到時行了「注目禮」，就連沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）也悄悄地斜視身在前方的她。不過同為女性的英國首相文翠珊（Theresa May）的表情就似乎不太愉快。

Ha, the reaction expressions of the world leaders in this incredibly embarrassing photo pic.twitter.com/dbtOqSNn3n — Jeff Yang (@originalspin) 2019年6月30日

當伊萬卡就座之後，她輕輕撥頭髮，笑容可掬，特朗普則在旁說話。惟有網民稱從另一張照片看到，坐在附近的領導例如加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和等人，不是無甚表情，就是有面露不悅之色，似乎對這種破格的安排感到不以為然。畢竟伊萬卡只是特朗普的高級顧問，亦非經過選舉選出的政府官員。

This video says it all. She’s a disgusting joke. Look at the expression on their faces. The leaders can’t even hide their disgust.

pic.twitter.com/KSBVPOTIXR — Louise (@VTSkierbride) 2019年7月1日

身為白宮高級顧問的伊萬卡在峰期間致力與領導人們打好關係，但未知是否級數有別，讓她換來一次「站着如嘍囉」的經歷。據法國愛麗舍宮（Elysee）在Instagram發布的片段可見，伊萬卡嘗試加入法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相文翠珊和國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）的對話，並兩度踴躍發言。惟幾位領導人似乎對此不太感興趣，未有回應伊萬卡。

有網民將對這個尷尬時刻上載至Twitter，並加上標籤「#unwantedivanka」（多餘的伊萬卡），反映外界甚至對伊萬卡的參與對話帶有批評。