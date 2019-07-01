抖音識「法國女兵」來華投資求助　浙男興奮諮詢公安始知是騙局

浙江長興縣的胡先生（化名）日前在網上認識自稱在敘利亞工作的「法國女兵」，對方稱想到中國投資房地產，許諾分享利益。胡先生以為遇到好事，興沖沖趕到公安出入境窗口，諮詢外籍人士在中國投資的相關政策，幸而公安提醒他這是一場騙局，才沒有造成財產損失。

胡先生與「法國女兵」的對話記錄。（澎湃新聞）

胡先生半個月前在抖音上認識一名自稱在敘利亞工作的「法國女兵」，兩人加了微信，對方稱想要離開敘利亞，但由於戰爭原因，其銀行戶口的3000多萬美元被凍結。

對方告訴胡先生，自己看好中國的房地產業，想來投資，承諾將投資的產業交給胡先生代理，並與他分享收益，但當務之急是讓自己先回到法國，而若要向軍方申請假期，必須先解凍銀行戶口，並支付僱傭他人暫代其工作的費用，6個月假期需花費約2萬元人民幣，8個月則需約3.5萬元人民幣，這筆錢要胡先生墊付，待其來到中國後再歸還。

胡先生不覺有詐，上周二（6月25日）興奮地趕到長興縣公安局出入境窗口諮詢相關的入境和投資政策，辦理業務的羅姓警員聽到「法國女兵」、「敘利亞工作」，想到當地曾發生冒充「美國大兵」的詐騙案例，判斷他遇到騙局。

經過詳細了解後，羅姓警員立即聯繫縣公安局偵查打擊中心警員，對胡先生進行一個多小時的防詐騙講解，幡然醒悟的胡先生決定不再理會這名「法國女兵」。

（澎湃新聞）