美國務院擬開通中國進口伊朗石油豁免權

美國新聞網站Politico周三（3日）引述知情人士報道，美國國務院商議利用一條2012年對伊朗的制裁法律，再經過國務院行政協助，讓中國獲得進口伊朗石油的豁免權。

報道引述3名知情美國官員透露，美國伊朗特別代表兼國務卿高級政策顧問胡克（Brian Hook）已跟負責對伊談判的隊伍商議，給予中國進口伊朗石油豁免權。

報道指，國務院考慮利用2012年前總統奧巴馬（Barack Obama）政府簽署、用於制裁伊朗經濟的《伊朗自由與反擴散法》（Iran Freedom and Counterproliferation Act）中的漏洞，允許中國從伊朗進口石油。該項法律賦予美國政府權力，對以和美國做生意為最終目的，同時需要從伊朗進口石油的企業或政府授予豁免權。

報道引述知情人士稱，美國國務院開出與中國石化（Sinopec）的官方往來文書，證明中國石化進口的伊朗石油是德黑蘭政府對投資給出的回報，或者是以石油償還的債務，因此即可申請豁免。

報道指出，上述的法律只是適用於「進口」（Import），而非「採購」（Purchase），而這種法律字眼將對中國能否獲得豁免十分重要。胡克在上周五（6月28日）表示，現在尚未有任何伊朗石油豁免權，稱將制裁任何違法採購伊朗石油的國家或企業，可見他使用的字眼仍然是「採購」。

伊朗石油：一艘中國油輪在山東港口卸裝原油。（視覺中國）

報道指，據石油運輸追蹤網站TankerTrackers的衛星數據顯示，自美國5月2日廢除8個國家及地區的伊朗石油豁免權後，中國不顧制裁進口了上百萬桶伊朗石油，而且進口量在近日激增。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，6月20日進駐中國膠州灣的油輪足以承重百萬桶石油。

報道指有專家認為，國務院或因對中國開通豁免權一事產生分歧。國務院前伊朗核問題負責人布蘭克（Jarrett Blanc）指出，「華府讓北京不遵守其對伊制裁，而編造一個故事講給媒體聽，其實無需大驚小怪」，「不然的話，中國說一句『去你的制裁』，政府也無大計可施」 。至於國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月時也表明要讓伊朗石油出口降到零，開通豁免權似乎有自打嘴巴之嫌。

惟美國智庫新美國安全中心（Center for New American Security）資深研究員羅森伯格（Elizabeth Rosenberg）指出，如特朗普政府允許伊朗以某種形式向過去在當地工作的中國石油公司償還債務，或使伊朗進一步出口珍貴資產，迫使當局返回談判桌，這或有利推進特朗普的政策。

（Politico）