蘇丹局勢露曙光？　反對派與軍方重啟談判惟未達共識

蘇丹4月發生政變後，局勢一直動盪。隸屬蘇丹軍方的民兵組織6月3日對反對派示威者展開血腥鎮壓，造成最少136人死亡。在非洲聯盟（African Union）和埃塞俄比亞斡旋下，軍政府與反對派周三（3日）重啟談判，惟雙方仍未就關鍵的政體問題達成共識。

談判在首都喀土穆（Khartoum）一所豪華酒店內展開，由過渡軍事委員會（Transitional Military Council）3名將領與主要反對派「自由與變革宣言力量」組織（The Forces of Freedom and Change）的5名領袖談判。軍方的談判人員中，包括軍政府副領導人、兼帶領快速支援部隊（RSF）的達哥盧（Mohamed Hamdan Dagalo）。

反對派組織表示，他們應埃塞俄比亞調停者邀請出席談判，並強調談判應該在3日內完成。示威領袖拉比（Ahmed al-Rabie）稱，雙方將討論由誰來領導主權委員會，並強調國家首腦必須是文人。

負責斡旋的非洲聯盟和埃塞俄比亞提出建立文人為主的政體藍圖。調停員勒巴特（Mohamed El Hacen Lebatt）表示，雙方展開了負責任的談判，並在某些議題上達成共識，但兩者未有討論有關政體的關鍵議題。路透社報道指，當局將釋放235名被囚的達爾富爾（Darfur）武裝分子。

蘇丹民眾和軍方4月推翻管治30年的獨裁總統巴希爾（Omar al-Bashir）後，軍方拒絕還政於民，並多次武力鎮壓反對派。6月3日，賈賈威德民兵組織（Janjaweed）在首都屠殺靜坐示威者，造成最少136人死亡、約70名婦女被強姦，至少40具屍體堆積在尼羅河畔，當地事後還不斷零星的暴力鎮壓事件。

（綜合報道）