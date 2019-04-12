蘇丹總統巴希爾下台　勝利歸於民眾　惟國家未來何去何從

蘇丹自2018年12月起局勢持續不穩，在民眾持續上街示威施壓下，執政30年的總統巴希爾（Omar al-Bashir）下台。這名總統早年藉軍事政變上台，實行鐵腕統治，更被指控干犯戰爭罪行，卻能四度連任。 惟民眾求變心切亦無懼威壓，連日的浩大示威令到這名獨裁者已變強弩之末，並於周四（11日）撤銷職務及被拘。與此同時，蘇丹各派勢力開始商討過渡權力的事宜，到底民眾能否脫離強權統治「守得雲開」，相信仍有待觀察。

蘇丹示威：巴希爾治下的蘇丹人權狀況差劣，經濟一蹶不振，他卻能保住總統之位長達30年。（路透社）

巴希爾是何許人也？

現任總統巴希爾1944年生於尼羅河畔的豪什班納加（Hosh Bannaga），早年曾擔任不同的軍職。蘇丹共和國1985年成立後4年，他發動軍事政變奪權，成立救國革命指揮委員會（ Revolutionary Command Council for National Salvation）擔任主席，而且兵不血刃地掌權，兼任總理、國防部長和武裝部隊總司令。1993年10月，他解散委員會並改任總統。

巴希爾上台後解散議會、內閣和地方政府，並取締一切政黨，停止所有非官方新聞機構活動。他分別於1996年、2000年、2010年和2015年連任總統，執政接近30年。

蘇丹示威：蘇丹北部與南部展開長達逾20年的內戰，最終以南蘇丹的獨立告終。經年戰亂導致最少190萬人死亡。（視覺中國）

蘇丹示威：2003年，蘇丹達爾富爾爆發叛亂，總統巴希爾被指縱容民兵組織展開屠殺和燒村的暴行，及後被國際刑事法院起訴干犯種族滅絕的罪行。圖為2004年達爾富爾Chero Kasi地區的村落，被燒毀後的情況。（Getty Images）

暴力打壓南蘇丹 涉種族屠殺

蘇丹南北差異巨大，北部主要以阿拉伯人和穆斯林為主，南部不同部落的黑人則信奉基督教或傳統宗教。蘇丹共和國成立後，政府無視反對實行伊斯蘭教法，加上企圖控制南部石油，雙方1983年爆發內戰。北部出身的巴希爾延續此政策，令戰事持續至2005年，雙方最終在聯合國斡旋下簽訂和約。經年戰亂估計造成最少逾190萬人死亡。

當南蘇丹戰亂平息之際，西部具複雜種族問題的達爾富爾（Darfur）地區2003年2月卻發生叛亂。沙希爾期間被指縱容賈賈威德民兵組織（Janjaweed）屠殺和強姦婦女，聯合國等亦將達爾富爾衝突定性為「種族滅絕」。叛亂估計造成約30萬人死亡



國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）2008年指控巴希爾干犯種族滅絕、戰爭罪和危害人類罪，並於翌年對他發出首個針對國家元首的通緝令。

蘇丹示威：巴希爾2019年3月改組內閣，大力引進不少軍方將領，同時保留伊斯蘭派系人士，試圖平衡兩邊勢力。惟從其後的發展看來，軍方並不賣帳。（視覺中國）

組建安全部隊 酷刑「伺候」政治犯

巴希爾政權處理地區衝突時雙手沾血，對內亦不遑多讓。巴希爾扶植國家情報及安全局（NISS），並將賈賈威德民兵主力編製成「快速援助部隊」（Rapid Support Forces，RSF），被指用作打壓異己和示威者，並且成為蘇丹軍隊外的一股武裝勢力。

CNN報道指，這些保安部隊可在沒逮捕令下拘留個別人士長達45天，亦涉及營運俗稱「鬼屋」和「雪櫃」的秘密囚禁設施。被捕者可能會遭到鞭打和虐待，被困在攝氏零度以下的房間，甚至有生命危險。

蘇丹示威：數千名蘇丹民眾包圍首都喀土穆的軍方總部，他們都高舉象徵勝利的手勢。（路透社）

經濟長年衰退 失去南蘇丹油田備受打擊

蘇丹作為全球最不發達國家之一，長期經濟衰退成為巴希爾政權的致命傷。美國自1993年將蘇丹列為支援恐怖主義國家，實施長達逾20年的經濟制裁，國際貨幣基金組織（IMF）亦禁止對該國的金援。



南蘇丹2011年獨立後，蘇丹失去原來約75%的石油儲備，對依賴出口石油的單一經濟結構造成沉重打擊。另一方面，該國貪污和通脹問題嚴重，加上政府投放民生和教育的資源遠較國防等開支少，導致國內民不聊生，2013年和2016年更爆發大型示威。

2018年12月，蘇丹政府決定將麵包加價兩倍，並取消補貼汽油和小麥，民眾怒火一發不可收拾。示威更由抗議經濟政策不當，轉為要求巴希爾下台。

蘇丹示威：在巴希爾下台的過程中，軍隊扮演重要的角色。然而擺在蘇丹人眼前的，有可能又是軍人治國，對經濟民生無甚助益的舊路。（路透社）

巴希爾走後 蘇丹之春可期？

《經濟學人》（Economist）形容，4個月來對抗巴希爾30年來盜賊統治（kleptocracy）的運動來到關鍵階段。分析認為，蘇丹國內存在軍隊和保安部隊兩大敵對勢力，國家仍有陷有無政府狀態的危機。

另一邊廂，雖然SPA強調只會同意由文人組成的過渡政府，但蘇丹國防部長奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）表示，軍事委員會將會接管國家長達2年。因此，蘇丹的政局仍是充滿變數。

蘇丹的示威能否開花結果，暫時沒人能夠知道。唯一可以肯定的是，民眾在這場社會運動中發揮的功用。由醫生、律師和記者等組成的蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association，SPA）將示威者凝聚起來、眾志成城。

在民眾連人包圍軍方總部施壓的情況下，巴希爾在周四（11日）被軍方撤銷總統職務。示威中最少22死逾150傷，當中5名士兵被指保護請願人士而被殺。他們以生命作為代價，能否換取大家想要的發展與安定？一切只能留待時間證明。

（綜合報道）