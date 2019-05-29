【華為被禁】牽連損失甚大　韓國企業未敢貿然斷供

韓國傳媒日前報道，華為曾派員前往韓國，遊說企業勿停止供應華為部件。面對美國的斷供要求，韓國企業夾在中美大國之間。《韓國日報》報道，指包括三星及LG等在內，有顧慮一旦隨便取消向華為供應部件，會帶來更大損失。

三星及SK Hynix有特意為提供中國芯片設廠，斷供華為會對生產線造成影響。圖為Sk Hynix一間芯片生產工場。（Getty Images）

現時華為每年向韓國輸入106億美元的部件，佔韓國出口中國市場約6.1%，一旦完全停止供應，對個別企業會造成相當打擊。

以LG U+為例，LG是韓國三大電訊商積極採用華為服務的公司。現時LG U+使用的5G網絡設備大部分由華為提供，完全放棄華為會對5G服務構成莫大影響。報道亦引述通訊業界消息指，其他電訊公司均在使用華為提供的有線設備，若要一同捨棄更是不設實際。

斷供會打擊盈利 影響生產線

中國亦是各大芯片製造商的最大客戶之一。SK Hynix在2019年第一季營收，中國佔46.6%達3.16萬億韓圜（約210億港元）。三星及SK Hynix均設有專門生產向中國輸出芯片的製造工場，斷供華為將對公司盈利及生產線構成影響。

同時間，全球半導體市場亦有下降趨勢。根據IHS Markit報告，2019年第一季全球半導體市場為1012億美元，較2018年同期下降12.9%。主要生產DRAM及NAND記憶體的韓國影響最嚴重，三星及SK Hynix營業額分別錄得減少35%及減少26%。

因此若貿然取消與華為合作，將很可能對半導體企業造成嚴重衝擊。

韓國有業界及輿論擔心，跟隨封殺華為會遭中國報復，釀成第二次薩德衝擊。（路透社）

恐遭第二次薩德報復

分析指出韓國亦顧忌一旦斷供華為會遭遇中國報復，2017年韓國因計劃報署薩德導彈防禦系統遭中國報復，在「限韓令」下中國樂天百貨遭受嚴重衝擊，韓國旅遊業亦受到影響。

中國是韓國最大出口國家，韓國業界亦擔心斷供華為會遭中國報復，拖累其他行業成為反制目標。