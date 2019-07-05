杜拜王妃據報帶同子女逃亡英國　對簿公堂離婚爭撫養權

阿聯酋總理兼杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的妻子哈亞王妃（Princess Haya）據報已帶同子女從杜拜逃亡至英國，尋求庇護並申請離婚。美國有線新聞網絡（CNN）周四（4日）報道，倫敦的高等法院家事庭將於7月30日和7月31日審理穆罕默德和哈亞之間的個案，惟未知訴訟詳情。
45歲的哈亞王妃是約旦已故國王侯賽因（King Hussein）的女兒。美國《紐約時報》引述知情人士指，哈亞數月前帶同11歲女兒和7歲兒子，以及3100萬英鎊（約3.04億港元）前往倫敦，向英國尋求政治庇護，並申請離婚。皇家司法院（Royal Courts of Justice）向美國有線新聞網絡確認有關開庭日期。
美聯社報道，預計聆訊重點在於兩名子女的撫養權誰屬。根據伊斯蘭法律，女方在名義上能在離婚後獲得撫養權，但在中東，父親通常仍掌管子女教育、旅遊和生活方式的決定權。哈亞很有可能因此選擇逃亡至英國。
二人婚變傳言始於穆罕默德的一首詩。他的官方Instagram帳戶6月22日發布一首題為《你活過你死去》（You Lived and You Died）的詩，內容寫道：「你背叛最珍貴的信任，你的把戲原形畢露，你說謊的時間已結束，我們是什麼抑或你是什麼都不再重要。」外界猜測穆罕默德這首詩詞所描述的是哈亞。
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69歲的穆罕默德於2004年與哈亞結婚，據報哈亞是其第六任妻子。二人均曾於英國精英大學接受教育，其中哈亞於牛津大學（University of Oxford）修讀政治、哲學和經濟。他們亦愛好馬匹，不時出席皇家賽馬會（Royal Ascot）活動，哈亞甚至於2000年代表約旦出戰奧運馬術項目。二人與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也保持友好關係。
穆罕默德其中一名女兒、公主拉提法（Sheikha Latifa）2018年3月時稱遭父親虐待多年。她乘豪華遊艇逃走，惟在果阿（Gao）被印度及阿聯酋船艦攔截，事敗後一直音訊全無。直到同年12月，阿聯酋外交部周一發布拉提法的照片，反駁公主失蹤的指控。
（綜合報道）