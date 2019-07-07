超迫真橡膠BB被困車廂惹虛驚　「媽媽」淡定折返為人偶換尿片

玩偶太迫真惹禍！美國皇后區一名警衛執勤時，發現一輛汽車後座躺了一名「嬰兒」，且疑似已沒有生命跡象，當下立刻報警。豈料醫護人員將嬰兒救出後，發現只是一個像真的嬰兒娃娃。其後女車主回到現場，對於自己玩偶的騷動沒有一絲歉意，她表示花費了3000美元（約港幣23000元）購買嬰兒娃娃，事後還替娃娃換尿片。

根據《每日郵報》報道，一名警衛3日在中村（Middle Village）的大都會購物中心（Metro Mall）停車場內巡邏時，發現一輛黑色私家車後車廂上放有嬰兒手套、鞋子、襪子、奶嘴等物品，他感到奇怪，於是透過窗戶檢查，赫然發現車廂後座有一名「嬰兒」，且疑似已無生命跡象。

該警衛緊急報警後，醫護人員亦隨即到場，原本打算敲破車窗救出嬰兒，卻發現車門並未上鎖，將嬰兒救出準備執行心肺復甦術時，才發現只是一個超逼真的嬰兒娃娃，令所有人都十分驚訝。女車主事後返回現場，雖然得知自己的娃娃引發一場鬧劇，卻沒有表現出一絲歉意。

該名女車主指出，她花費3000美元購買它，並將嬰兒娃娃緊緊抱在懷中，甚至當場為娃娃換尿片，在場的人都無法置信。報道提及，在6月18日也發生類似案件，有人在位於貝賽德（Bayside）的克羅希龍公園（Crocheron Park）發現一個變色的嬰兒屍體，警方到場後也發現其實是玩偶。

類似的擺烏龍事件時有發生。報導提及上月18日，有人在位於貝賽（Bayside）的寇雪蓉公園（Crocheron Park）發現一個變色的嬰兒屍體，警方到場後也發現其實是玩偶（Upslash@tomasz sroka）

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