【逃犯條例】駐英大使劉曉明：英對港部分評論展現冷戰思維

中國駐英國大使劉曉明周日（7日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，就英國多次就香港反修例示威發言發表意見，稱英國部分對港評論呈現冷戰思維。 他說中國無意與英國發生外交爭議，稱中國仍致力於邁向英國與中國關係的「黃金時代」。

他說北京政府在處理香港事宜方面滿有信心，並再度指出英國已在干預該香港事務。他說：「我們無意與英國進行外交戰……我們仍然致力於邁向兩國的黃金時代。」但他補就說，英國部分從政人士使用的語言是「冷戰思維語言」。

劉曉明接受訪問期間亦提及華為。他說中國能100%承諾華為在英國參與建議5G網絡業務，不會導致資料被送到中國政府。他說，英國政府拒絕華為參與等於錯失機會。而華為並不是在英國做間諜。

自從香港6月9日反修例遊行開始後，英國多次就事件表態，惹來中國政府批評。劉曉明先後指出，英國不要在香港問題一錯再錯，以及要求英國停止干涉香港事務等。中國外交部亦發聲明，稱堅決反對英國干涉香港事務，以及指出英國以香港守護者自居是自作多情，至於自稱香港居民自由是英方爭取得來的說法，更是厚顏無恥。

英國天空電視台（Sky News）及路透社上周三（3日）引述消息人士報道，英國外交部在當地時間下午傳召中國駐當地大使劉曉明，就他批評英國政府就香港問題表態的言論解釋。

（路透社）