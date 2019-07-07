特朗普施政滿意度雖勁升　逾六成受訪者指他「不堪重任」

《華盛頓郵報》（Washington Post）聯同美國廣播公司（BBC）6月28日至7月1日展開的民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）在良好的經濟表現幫助下，其施政滿意度上升至任內最高點。惟調查亦顯示，每10名美國人中有多於6人認為，特朗普自上任以來的表現並不適合當總統。

民調顯示，在大部分議題中，他的支持度都是淨負值，逾60%受訪美國人指他自宣誓就任以來，其行為是「沒有當總統的樣子」（unpresidential）。不過當中50%的受訪者仍認可他的工作。

在已登記的美國選民當中，47%表示滿意特朗普表現，數字較4月時的42%上升了5個百分點。另外有50%選民對特朗普表示不滿意，數字較4月時下跌了4個百分點。

報道指，特朗普在包括移民、氣候、外交和女性等8項議題上，滿意度均較不滿度為低。惟經濟是他在民調中唯一數字是正值的項目。有51%的受訪者滿意他的處理經濟的手法，42%則表示不滿意。

民調將特朗普與五名民主黨總統參選人的支持度分別地作出比較。結果顯示，特朗普在已登記選民中的支持度分別輕微落後於桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）、賀錦麗（Kamala Harris​），並與布蒂吉格（Pete Buttigieg）平手。惟前副總統拜登（Joe Biden）以53%對43%明顯領先特朗普。