【日韓磨擦】韓國朝野罕有握手　願與政府合作渡過難關

韓國政府為應對日本出口限制，邀請在野黨共同參與，獲積極回應。自由韓國黨及正確未來黨代表周二（8日）與執政共同民主黨會面，達成一致面對日韓磨擦共識。韓國執政與在野黨罕有地示意共同合作。

國會議長文喜相，與執政共同民主黨，自由韓國黨及正確未來黨院內代表會面。（SBS）

共同民主黨國會院內代表李仁榮、自由韓國黨院內代表羅卿瑗、正確未來黨院內代表吳晨煥，在周二前往國會與議長文喜相會面，就共同應對日韓磨擦達成共識。

共識內容包括同意儘快推進跨黨派議員訪日，及制定減少日本限制出口造成的傷害方案。韓國《中央日報》報道，各黨將各自提出相關方案交由國會討論，制定方針。

政界應團結克服目前危機

自由韓國黨代表黃教安表示，若政府在正確的方向上解決問題，韓國黨願意與政府合作。同時透露總統文在寅將在周四（10日）與各大企業代表會面。

羅卿瑗亦表示，現時若感情用事只會令國益受損，政界應團結克服目前的危機。她並指目前可等待日本經過7月28日舉行的參議院選舉的敏感時期後，再推進與日本舉行緊急會談。

韓國黨過去多次與文在寅政府發生衝突，最近正因朝鮮木船渡韓案多次在國會上與執政民主黨針鋒相對。日本出口限制事件給予雙方合作機會，兩黨罕有地握手。

（中央日報）