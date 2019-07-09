日本政府不上訴　首次承認痲瘋隔離政策錯誤向家屬賠償

日本首相安倍晉三周二（9日）表示，將不會就痲瘋病案件判決上訴，意味日本政府首次承認隔離痲瘋病人是國策失誤，同時將向受影響家屬作出賠償。

6月28日熊本地方法院判處原告團勝訴，中央政府需向541名原告賠償共約3.76億日元（約2600萬港元）賠償。（節目截圖）

熊本地方法院6月28日裁決，認為日本政府因當年推行《癩病預防法》，標籤痲瘋病患者及其家人，使他們遭受社會歧視至今。判處中央政府需向541名原告賠償共約3.76億日元（約2600萬港元）賠償。

安倍晉三在周二表示，政府不會就案件上訴，意味日本政府承認國家政策失誤，同時將向受影響家屬作出賠償。

無患病同被隔離 遭社會標籤歧視

日本在1960年推行《癩病預防法》，強制隔離痲瘋病患者及其家人，使其未有患病的家人遭到社會標籤，造成入學、就業、婚姻等基本生活出現困難。即使痲瘋病早已不是流行病，相關法例亦已在1996年廢除，但政府未有積極協助消除歧視，以至痲瘋病患者及其家屬生活毫無改善。

2001年痲瘋病患團體就歧視向法院提出控訴獲勝，政府需作賠償。但當年賠償僅限痲瘋病患者本人，同被隔離及歧視的家屬不在賠償之列。至2016年，逾500名痲瘋病患者家屬決定再度入稟法院，要求政府賠償。

現年94歲，痲瘋病家屬原告團長林力對政府決定表示滿意。林力在13歲時因父親患上痲瘋病而被一同送往隔離所，飽受歧視的林力一度要對外否認父親的存在：「政府應趁這機會，向國民說明當年國家的隔離政策，是如何讓病患者及其家屬造成折磨與傷害。」

（綜合報道）