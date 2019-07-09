英國駐美大使外交電文風波　特朗普再發Twitter斥：極蠢

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）被揭發在外交電文中，諷刺美國總統特朗普（Donald Trump）「笨拙無能且不可靠」。特朗普周二（9日）再次在Twitter上反擊，批評對方是個「極愚蠢的人」（very stupid guy），並將事件扯上英國脫歐事務。

特朗普的貼文形容，達羅克是英國強加於美國的「古怪」大使，稱他是一名「極愚蠢的人」，並不使美國感到高興。特朗普稱，達羅克應該要向他的國家和首相文翠珊（Theresa May）講述他們失敗的脫歐談判，而不應因他的批評感到不滿。

特朗普續指，自己已告訴文翠珊如何談判，「但她用其愚昧的方法令到談判無法完成，災難！」。他又指自己並不認識達羅克，但有人告訴他這名駐美大使是個「自負的傻瓜」。他在貼文稱，找人告訴他美國現在擁有世界上最好的經濟和軍事，而且會愈來愈強大。

...handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月9日

英國《每日郵報》上周六（6日）獲得多份聲稱來自達羅克的秘密外交電文，指他在電文中多次批評特朗普，形容他「笨拙無能且不可靠」，並稱他的總統生涯可能在蒙受恥辱下結束。事件令英國政府非常尷尬，文翠珊的發言人周一指政府已經向華府解釋，指洩密事件令人難以接受，又對此感到遺憾。