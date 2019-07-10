日本盜版網站「漫畫村」負責人被捕　面臨被菲律賓遞解出境

菲律賓執法部門周二（9日）表示，涉嫌在日本經營盜版漫畫網站「漫畫村」的27歲男子星野路實（Romi Hoshino）周日（7日）在馬尼拉尼諾伊阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）準備前往香港之際被捕，目前被收押在當地的入境管理設施內，預計他會被當局遣返回日本。

星野路實所經營的漫畫網站在2017年8月左右成立，上載逾6萬本盜版漫畫，每月吸引約1億人次瀏覽。後來日本當局因網站侵犯版權而展開調查，並通緝星野路實，而該網站於2018年4月關閉。

日本負責針對海外盜版問題的組織一般社團法人內容產品海外流通促進機構（Content Overseas Distribution Association，CODA）表示，漫畫發行商估計從2017年9月至2018年2月期間，因該網站出現而損失大約3200億日圓（約228億港元）的潛在收益。

菲律賓移民局長莫倫德（Jaime Morente）表示，日本駐馬尼拉大使館向菲律賓請求協助，於是決定採取拘捕行動，並形容星野路實「在菲律賓會危及公眾安全」，預料會將他遣返日本。

（綜合報道）