美國對法國發起301調查 德官員警示還有更多動作

就在法國即將通過針對互聯網巨頭税收的前一天，美國先下手為強，對這位盟友發起301調查。德國官員則警告説，美國還有可能採取更多動作。

美國貿易代表辦公室7月10日宣佈，美國總統特朗普（Donald Trump）當天下令，根據美國《1974年貿易法》第301條款對法國數字服務税發起調查。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在聲明中表示：「法國參議院預計明天（11日）將通過的數字服務税，不公平地針對美國公司，美國對此非常擔憂。」此舉使萊特希澤有一年時間來調查法國的數字税計劃是否會損害美國科技公司。

特朗普對盟友舉起關税大棒（圖源：VCG）

聲明表示，法國數字服務税「涵蓋的服務都是美國公司在全球處於領先地位的服務。擬議中新税種的結構以及官員們的聲明都表明，法國該税種不公平地針對美國科技公司。」

這一調查可能導致美國實施新的關税或其他貿易限制。

此前，法國計劃對為法國消費者提供的數字服務的企業加徵3%的税費，對象是全球收入在7億5千萬歐元以上和在法國年收入在2500萬歐元以上的公司。法國的數字服務税若得通過，蘋果、臉書和亞馬遜等公司均可能受影響。

美國貿易代表萊特希澤稱，法國的此項收税對美國的技術公司「不公平」。

301調查就是2018年導致美國對中國徵收關税的同類調查。這次，美國罕見用此來對付親密的盟友法國，凸顯出特朗普政府繼續在貿易問題上採取強硬態度的意圖。

與此同時，據路透社7月11日報道，德國跨大西洋合作協調員拜爾（Peter Beyer）説，歐盟成員國應該做好準備，美國在未來幾個月可能在多方面對歐盟徵税。

他還説，雖然美國有意繼續同歐盟對話，但是特朗普政府似乎打算就歐洲汽車進口、飛機補貼和北溪2號天然氣管道等爭端加徵關税。