日媒稱發現「走私危險品名單」　韓媒反駁：亂做文章

日韓關係再度變得緊張，日本《富士電視台》公開一份聲稱流出自韓國的「企業走私名單」，質疑韓國未有管理企業讓危險物品走私到其他國家。韓國《韓民族日報》則反駁稱名單每年公開，是韓國政府打擊非法走私的證明，批評日本媒體亂造文章。

日本富士電視台公開一份聲稱韓國政府的祕密企業走私名單，以證明日本應當把韓國剔除在貿易優惠國之外（圖源：富士電視網頁截圖）

名單記載「戰略物資」走私其他國家

日本《富士電視台》週三（10日）在新聞節目上，公開一分聲稱取自韓國政府的名單，報道指名單記載多款「戰略物資」，包括炭纖維、離心機、氫氟酸等多種「可供轉用武器」的物品走私出國。報道指，自2015年起共發生156宗，運往國家包括中國、巴基斯坦、阿拉伯等地。

報道特意點名走私往越南的氫氟酸，並稱這是可供製造VX毒氣的原材料，或與金正男被殺一事有關。報道指這些名單未有對外公開，並質疑韓國故意隱藏企業走私戰略物資情況。節目上的專家批評韓國未能管理國內企業，名單證明日本應當把韓國剔除在貿易優惠國之外。

韓民族日報刊登的反駁文章，質疑富士電視故意拿這實質公開的名單亂作文章（圖源：韓民族日報網頁截圖）

名單每年公開 批評報道別有用心

報道引來了韓國的批評，韓國《韓民族日報》反駁，這類資料實際收集到政府戰略物資管理院每年公開的報告書中。而這所謂的「企業走私名單」，是韓國在野黨我們共和黨在5月時提交國會的名單。

報道指出這類的名單實質有很多國家，包括美國每年都會公佈。用意是記錄海關部門每年截查多少違規企業進行取締，因此實際是「韓國政府打擊非法走私」的證明。質疑日媒拿這名單亂作文章，把日本限制出口韓國的行為正當化。

報道引述業界人士指出，把韓國三星及SK海力士輸入的氟化氫説成會轉運朝鮮製造化學武器「非常可笑」。因要製造沙林一類的毒氣只需低純度的氟化氫即可，特意把輸入日本的高純度氟化氫製造化學武器不合乎成本效益。

韓國議員拿日本名單「證明」日本同樣走私

韓國亦有議員特意回應了日本富士電視台的報道。正確未來黨、韓國國會國防委員會議員河泰慶指獲得了出自日本安全保障貿易情報中心的同類名單，稱日本在1996年至2003年同被發現30多次走私物品至朝鮮事件，當中包括可轉用成軍事用品的戰略物資，包括氟化鈉、直流穩壓電源器材等。

（綜合報道）