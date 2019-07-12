美人口普查不加入爭議問題　特朗普另覓方法取得數據

美國總統特朗普（Donald Trump）7月11日宣佈，美國2020年人口普查問卷，不會加入詢問公民身分的問題。特朗普同日頒布行政命令，要求各個聯邦部門及機構，向商務部提交全國公民和非公民的統計紀錄，即時生效。

同日，《紐約時報》報道，美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）14日將展開行動，大規模搜捕非法移民。

特朗普政府過去19個月以來，力促2020年人口普查問卷加入詢問受訪者「是否美國公民」的問題。美國最高法院6月裁定，禁止在2020年人口普查問卷中，加入詢問公民身份的問題。對此，特朗普上3日曾在Twitter發表強硬表態，指不在此問題上讓步。

特朗普11日轉軚，並簽署行政命令，要求個聯邦部門及機構，向商務部提交全國公民和非公民的統計紀錄，以建立一個全面準確的非公民人口數據庫。

《紐約時報》同日報道，入境和海關執法局人員週日起，會在10個城市對非法移民家庭展開搜捕，初步已鎖定至少2000多名，早前已被法院下令驅逐出境，但仍非法滯留美國的人。

美國入境和海關執法局未回應此消息。多名民主黨政客，包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評該行動，指責行動是殘忍行為。

（綜合報道）