阿富汗酒店發生自殺式炸彈襲擊　多人傷亡

阿富汗西北部巴德吉斯省（Badghis）首府瑙堡市（Qala-i-Naw）7月13日中午發生自殺式炸彈襲擊，一間酒店受襲，有住客被殺。極端組織塔利班就襲擊承認責任。 事件發生適值美國推動阿富汗政府與塔利班進行和談以結束多年戰爭，發生襲擊不利於談判氣氛。

阿富汗不時發生恐襲擊，導致不少無辜平民傷亡。政府在平復民眾傷痛以及帶領國家走出暴力襲擊陰霾方面，還有漫漫長路要走。圖為該國楠格哈爾省7月12日發生自殺式炸彈襲擊，一受傷男子送院就醫（圖源：AP）

現場傳出的傷亡情況似乎有點混亂。印度—亞洲新聞社（IANS）報道有8名保安人員被殺，另有7人受傷。襲擊者與阿富汗安全部隊駁火，2名歹徒被擊斃。自由阿富汗電台則報道至少6人死亡。醫院職員指有2名酒店客人被殺。

該國內政部發言人拉希米（Nusrat Rahimi）表示，傷亡人數可能會增加。

阿富汗黎明新聞網站（TOLO News）引述拉希米報道，襲擊者在下午12時40分闖進酒店，事件在近5個小時後結束。

有目擊者接受自由阿富汗電台訪問時出，襲擊者先攻擊一個警察檢查站，然後闖入酒店，並向住客開槍。

美國在2001年「九一一」恐襲後對對阿富汗出兵，將塔利班政權趕下台，卻陷入18年的「戰爭泥淖」。阿富汗政府也在這段期間苦於與極端份子的戰鬥，境內還不時發生的恐怖襲擊。美、阿軍方都有傷亡，平民更往往成為多方角力的犧牲品。

以往一直拒絕談判的塔利班也願回到談判桌，與美國、阿富汗政府代表7月7日起進行一連兩天的和談，尋求達成永久停火協議。美國希望能在9月阿富汗舉行大選前取得突破。如果成事，美國同意撤軍。