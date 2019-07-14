日韓分歧嚴重　韓國最快8月被剔出優待名單

日本與韓國7月12日雖就限制向韓國出口部分物資的問題舉行工作會議，但兩國分歧仍然嚴重。

日本經濟產業省越來越多的人認為，如繼續下去，最快8月中旬就不得在出口手續優待對象國名單中將韓國刪除，並限制更多貨品出口韓國。

兩國7月12日舉行工作會議，會議氣氛十分緊張，雙方代表表情嚴肅、互不對視，開場時甚至沒有握手問好。日本經濟產業部負責人13日指韓國官員並無向日方要求取消加強出口管制措施。韓國官員稍反駁，稱已提出相關要求。

韓聯社指，日韓工作磋商期間，日方佈置場地簡陋，會議氣氛緊張，圖中左方為日本官員（路透社）

日本政府4日將出口韓國的半導體及顯示屏相關原材料從「白名單」中剔除，包括氟化氫、氟化聚酰亞胺和感光劑「光刻膠」。這些都是製造半導體及屏幕的必要製造材料。出口管制將對韓國半導體行業造成打擊。

日本有政客指控韓國非法將從日本進口的氟化氫運到朝鮮，涉違反國際制裁。日本政府並以發現韓國有多個違規個案、顯示韓國貿易管理體制有缺陷為由，實行有關措施。但韓方表示，已嚴格查驗違法出口品。

日本如將韓國從名單中剔除的話，限制出口到韓國的日本產品也有可能擴大到機牀和碳纖維等，韓國的反彈料將更激烈。