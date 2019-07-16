白宮正式提名埃斯珀出任國防部長

白宮週一（15日）正式提名埃斯珀（Mark Esper）為國防部長人選，希望解決有關職位長期出現空缺的情況。

美國國防部的聲明指，根據法律規定，埃斯珀獲提名後，將不再擔任署理防長一職，他會重新出任陸軍部長，直到提名獲國會確認為止。而海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）將署任防長職務。

國防部長一職自馬蒂斯（Jim Mattis）在2018年12年辭職後懸空至今，是該部門有史以來的最長空白期。總統特朗普（Donald Trump）曾提名商界出身的沙納漢（Patrick Shanahan）暫代防長職務，並於5月初提名對方「坐正」，但後者在6月中以家庭為由退出遴選。特朗普於是提名埃斯珀掌管五角大樓。

埃斯珀2010年至2017年在為全球最大軍火製造巨頭「雷神」工作的數年間，被華府政治雜誌《國會山》評為頂尖政治説客（圖源：路透社）

對華立場強硬

現年55歲的埃斯柏曾參與1991年波斯灣戰爭（Gulf War），與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同時於1986年在西點軍校畢業，兩人的關係十分友好。

埃斯珀屬於「對華鷹派」，長期敦促美國政府對華採取強硬立場。埃斯珀4月接受路透社訪問時稱，「我們現在認識到與中國處於戰略競爭關係，已經有些遲」；「中國的問題、中美的競爭、中國的能力，對我來説已經不是新議題；我目睹這種演變已經超過20年。」

埃斯珀亦認為相比於中國與俄羅斯，美國已經失去了軍事優勢。埃斯珀5月出席大西洋理事會（Atlantic Council）的會議時指出，「中國與俄羅斯多年致力於加速軍事現代化進程。雖然自冷戰結束以來，美國在軍事上保持無可比擬的優勢，但目前這種差距已經縮小」。

（綜合報道）