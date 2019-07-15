歐盟委員會主席候選人發信闡釋立場

歐洲議會7月16日舉行投票，決定是否讓德國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）成為下屆歐盟委員會（European Commission）主席。她在選前就氣候危機、英國脱歐及歐盟最低工資等闡釋立場。她説對英國進一步延期脱歐持開放態度。

德國防部長馮德萊恩是該國總理默克爾的盟友。默克爾對於德國社會民主黨表明反對馮德萊恩上任，認為這是不容易處理的狀況，但德國正在努力讓她當選。（Reuters）

路透社及英國《衞報》取得馮德萊恩選前向兩大黨團領袖所發信件。她在信中表示：「如我當選，我已準備好與英國建立進取及策略夥伴關係。如（英國）需要更多時間，我將在（英國）提供良好理由的情況下，支持進一步延長（脱歐期限）。」

她也在信中寫道，承諾給予歐洲議會在啟動立法方面的角色，亦會建議為所有歐盟成員國的上班族設位最低工資保障，以及失業救濟金計劃。她表示，希望信件內容能讓議員一窺其立場、當中包括她對一些委員會之前提案的「翻版」的看法，她希望這樣能讓批評她的人放心。

歐洲議會16日會以不記名投票，決定是否讓馮德萊恩接替任期在10月31日屆滿的歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）。她面對綠黨（Greens）、德國社會民主黨（Social Democrats）以及一些強硬左派的反對，令人擔心她能否在歐洲議會取得當選所需的374票。倘若她所得票數少於400票，亦令人憂慮她能否順利推動歐盟政策。