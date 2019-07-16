特朗普：和習近平疏遠了　畢竟我們有各自要走的路

特朗普7月15日在白宮舉行振興產業的活動，還簽署了行政命令，要求政府加大購買國產商品的比例，繼11日稱中國未兑現加量購買美國農產品承諾令人失望後，15日進一步説，他和中國習主席沒那麼親近了。

知情人士對英媒透露，特朗普（左）在大阪與習近平會晤時不止一次提出多買美國農產品的要求，卻未得到習近平的承諾。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日在白宮舉行「美國製造日」活動上對媒體表示，將把製造業帶回美國，並改變中國多年以來不公平的貿易行為。

美國政客新聞網（Politico）消息稱，特朗普説：「我曾説他（中國國家主席習近平）是我的好朋友。」特朗普接着説道：「現在可能沒那麼親近了。但我得擔着國家的責任。他要為中國着想，而我則為美國，這就是我們要走的路。」

特朗普7月11日曾在推特（Twitter）上説：「中國沒有照着説的那樣採購我們偉大農民的產品，讓我們失望了。但願他們很快將會開始進購。」

但香港《南華早報》消息稱，美國農業部7月11日發佈數據顯示，中國在大阪G20習特會後，實際上減緩了對美國農產品的採購。

一名獲得簡報的消息人士對《南華早報》説，特朗普在大阪二十國集團（G20）會晤中，曾催促中方採購美國農產品，而習近平避開了當時當刻做出切實承諾的美方壓力。英國路透社當天亦報道稱，一名消息人士還説，特朗普在會晤中兩次提到了購買農產品的問題，但是習近平只是同意，在最終敲定、簽署一份寬泛協議的框架下購買美國農產品。

特朗普正通過擴大國內需求，彌補出口的不足。特朗普7月15日還在白宮橢圓形辦公室簽署了一項行政命令，要求政府加大購買美國製造產品的比例。這項行政命令還要求修訂《購買美國產品法》，這項法案規定，如果產品製造採用的外國材料成本佔總成本的50%以上，則視為外國產品。特朗普提議將適用於鋼鋁成品的比例減少至5%，將所有其他產品的比例減少至45%。

中美仍正在努力尋找彼此道路的交點。美國彭博社消息稱，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）當天在白宮同場記者會上透露稱：「我們預計本週將再次舉行談判代表級別電話會晤，到目前為止，已取得顯著進展，我認為很大機率上，我們將很快到中國去（談判）。」

中國商務部官網聲明稱，7月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆努欽通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。商務部部長鐘山參加通話。

對於是否達成談判重啟條件，是目前中美談判的核心議題。