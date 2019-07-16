「人工智能之父」圖靈成新版50英鎊紙幣肖像

英倫銀行7月15日宣佈，新版50英鎊鈔票，將印上「人工智能之父」圖靈（Alan Turing）的肖像，新鈔將於2021年底流通。

英倫銀行從逾22萬份提名中進行篩選，縮小至一份涵蓋12位候選人物的名單，其中包括霍金（Stephen Hawking）、桑格（Frederick Sanger）、富蘭克林（Rosalind Franklin）等著名科學家，最終選出圖靈作為新版50英鎊鈔票的肖像人物。

英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）表示，圖靈作為電腦科學和人工智能之父，同時亦是戰爭英雄，他的貢獻廣泛且具有開創性，對當今社會有巨大的影響。

圖靈在二戰時期，成功破解納粹德軍U型潛艇使用的密碼，被認為是縮短二戰的功臣。英倫銀行亦指出，圖靈在早期電腦發展扮演關鍵角色，為人工智能的發展奠定基礎。

1952年，圖靈因為同性戀被定罪，被剝奪工作並接受化學閹割。兩年後，圖靈自殺身亡，年僅41歲。同性戀當時在英國屬於違法行為，直至1967年，英國除去同性戀的罪名。2013年，英女王伊利沙伯二世特赦圖靈，恢復其名譽。

新版50英鎊鈔票，採用圖靈1951年的照片，於2021年底流通，將會是英倫銀行發行的最後一版紙質50英鎊鈔票。近年來，英倫銀行已經陸續以塑料鈔票代替紙幣。

（綜合報道）