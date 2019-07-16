Twitter稱無違反規則　特朗普歧視貼文未遭屏蔽

美國總統特朗普7月14日在Twitter上攻擊4名少數族裔民主黨員，內容涉及歧視，但Twitter表示特朗普言論未有觸犯相關反歧視規則，不會對其貼文屏蔽處理。

特朗普7月14日不點名批評4名少數族裔民主黨員，稱她們的國家政府都是「全世界最差、最貪污、最無能」，因此與其訓令美國政府怎樣運作，「為何不回到自己全爛掉、充滿罪惡的國家」。

特朗普的言論內容明顯帶有敵意，且暗示非白人「不配成為美國人」及「非白人國家糟糕無比」，明顯涉歧視成分。但Twitter並未有特別啟動機制，屏蔽這則貼文。

Twitter表示，特朗普言論未有觸犯相關規則，但未有特別解釋原因。

根據Twitter內容政策，禁止用户對個人針對種族、血統、性取向、性別、性別認同、宗教信仰、年齡、殘疾或嚴重疾病等進行攻擊。Twitter有機制自行檢視及標識相關內容，若發現違規會屏蔽處理，多次違規帳户可遭凍結。

4名女眾議員分別是拉丁裔的奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、巴勒斯坦裔穆斯林的塔利布（Rashida Tlaib）、穆斯林的奧馬爾（Ilhan Omar），以及黑人普雷斯利（Ayanna Pressley）。她們4人實際只有奧馬爾生於索馬里，其餘3人皆是土生土長的美國人。

（綜合報道）