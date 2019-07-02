受波音737 MAX停飛影響　美國航空暫停一國內航線

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）周二（2日）報道，在波音737 MAX系列客機全部停飛的影響下，美國航空（American Airlines）決定在7月6日至9月4日暫停來往美國奧克蘭（Oakland）與美國達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth）的本地航線。

報道指，美國航空已證實消息，又指該航空雖然之前已因737 MAX停飛而要每日取消約115個日常班次，但這是首度要完全暫停一條航線。旅客若要在暫停期間從奧克蘭前往達拉斯，便要到鳳凰城（Phoenix）轉機或先到加州的城市再搭飛機前往。

美國航空擁有24架波音737 MAX客機，事實上並非行駛此航線，該航線使用較舊版的波音737-800，但美國航空為了減少受影響的乘客數目，作出客機調動，最後決定暫停此國內航線。

波音公司已更新737 MAX系列客機的系統軟件，向美國當局爭取復飛，美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）發現該系列出現安全隱患，因此要求盡快修正。

美國的航空公司如聯合航空（United Airlines）之前已放話表示，若然到了夏季繁忙季節仍繼續停飛737 MAX的話，將會浮現對航空公司營運的不利影響。

（商業內幕）