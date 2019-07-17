【逃犯條例】歐洲議會將辯論香港議案　促歐盟禁出口人群管制裝備

香港的《逃犯條例》修訂爭議引起國際關注，歐洲議會準備在周四（18日）討論有關香港的決議案，內容包括促請港府釋放和平示威者、要求歐盟制訂措施停止出口「人群管制裝備」等。 公民黨前立法會議員陳家洛在社交網站發文形容，這是自97年以來，該議會首次針對香港提出制裁。

決議案：促港府調查警方爭議

這個由多名歐洲議會議員發起的決議案，提出對香港《逃犯條例》的修訂表達深切關注，以及對和平示威反修例、支持民主與人權的香港人傳遞聲援訊息。議案將促請港府對警方過度使用武力的爭議展開獨立調查，並促請港府釋放和平示威者及撤回針對他們的控罪。

議案又提出，對在六月底至七月期間有四名年輕示威者的喪生表達深切哀悼，並向他們的家人致以慰問。議案指，要譴責那些對親民主派政界人士的暴力威脅。

決議案並提出，要求歐盟委員會及歐盟對外事務部制訂措施，全面停止出口「人群管制裝備」（crowd control equipment）及非致命武器等。

浸會大學政治及國際關係學系副教授、公民黨前立法會議員陳家洛在Facebook發文指，這是自97年以來，該議會首次針對香港提出制裁，對香港政府和警方的聲譽肯定是壞消息。

歐洲議會定於周四（18日）上午討論有關侵害人權、民主與法治的個案，除了討論香港的狀況外，另外會討論美墨邊境及俄羅斯的情況等。