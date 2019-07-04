【逃犯條例】英國外相：原則先於利益　拒排除制裁中國可能性

在香港《逃犯條例》的爭議上，中國與英國的外交角力繼續上演。英國外相侯俊偉周四（4日）受訪時指，英國會把原則放在首位，而不是商業利益，他又拒絕排除制裁中國或驅逐中方外交人員的可能性。

侯俊偉當天接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，英方對如何回應此事採取開放的態度。他兩次被問及會否制裁中國或驅逐中方外交人員時，他都拒絕排除可能性，他指在這種情況下，沒有外交大臣會準確說出會發生什麼，現時需要的是美國前總統克林頓所說的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策。

他又表示「香港是中國的一部分，我們承認，我們只是說出我們與中國有協議，然後我們預期這是要兌現的。」侯俊偉周二（2日）曾指，《中英聯合聲明》保護「一國兩制」、保護香港人的基本自由，警告中方若不兌現《中英聯合聲明》，後果嚴重。

侯俊偉目前正在競選保守黨黨魁席位，他的對手、前外相約翰遜日前也表態指，全力支持香港人，並認為不可放棄「一國兩制」。侯俊偉與約翰遜之間的勝出者，將接替文翠珊（Theresa May）成為下一任英國首相。

英方近來就香港《逃犯條例》爭議多次表態，引來中方不滿，中國外交部發言人耿爽周四（4日）警告英國一些人士不要在香港問題上「一錯再錯」。

（衛報 / 英國廣播公司）