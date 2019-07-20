【京阿尼】全球動漫迷哀悼　善心人捐款助重建

被動漫迷暱稱「京阿尼」的「京都動畫」遭人縱火，全球關注，Twitter上「#PrayForKyoani（為京都動畫祈禱）」留言一天突破28萬則。事故現場周邊堆滿花束，不少動漫迷來哀悼落淚痛哭。

京都動漫社長八田英明表示，失去一起前進的同伴，剩下的員工在身心都受到了很大的傷害；因為對動漫的熱愛而聚集的年輕人們的將來以這樣的方式結束，這份遺憾是言語難以形容。

八田表示，首先將以照顧遺屬與受傷的員工為優先，重新恢復工作室的運作之後再來考量。對於原定要發表的動畫電影，他表示，考量到參與其中每個工作人員的心念，仍希望能發表已完成的作品。

考慮到動漫迷悲傷心情，京阪電車宣佈與京都動畫預定20日推出的《吹響吧！上低音號》企畫延期。《吹響吧！上低音號》是以宇治市高中為舞台的青春劇，雙方原定推出巡禮地圖與彩繪列車，並販售紀念車票。

而援助行動也加速展開。由動畫相關公司組成的日本動畫協會也在官網發表聲明表示，同為動漫業界的一份子，將盡速研議提供「京都動畫」協助。美國動畫發行公司Sentai Filmworks事發當日在官方推特上發文表示「我們的心和意念與京都動畫同在」，展開羣眾募資，一天已募得超過130萬美元；日本動漫商品販售連鎖店animate也宣佈在所有門市發起募捐。

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