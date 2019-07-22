日參議院選舉修憲派未達三分二議席　安倍：冀展開建設性討論

日本7月21日舉行參議院選舉，有意推動修憲的首相安倍晉三執政聯盟雖然取得過半數議席，但未能奪得三分二修憲勢力的控制權。為繼續推動提早修憲的計劃，安倍打算拉攏國民民主黨等在野黨，當日晚在朝日電視台節目表示：「國民民主黨中也有許多人認為應推進討論，希望展開建設性討論。」

日本參議院選舉，執政聯盟自民黨與公明黨奪得參議院過半數控制權，取得勝利，但與支持修憲勢力合共不足三分之二議席。（法新社）

安倍在節目中表示，聽到國民要求切實討論的聲音，期待國會上討論有所進展。對於修憲的投票時期，安倍在日本電視台的節目上稱未有預設期限，但希望在任期內設法實現。

共同社報道，安倍正研究在9月中旬實施內閣改組，以及調整自民黨高層人事，以繼續為修憲討論創造條件。安倍一直希望盡快修改憲法，將自衞隊明確寫進憲法第九條。

報道指出，內閣改組及自民黨高層人事調整方面，會否讓副首相兼財務相麻生太郎、官房長官菅義偉、黨幹事長二階俊博留任成為焦點。政務調查會長岸田文雄等「後安倍」候選人的去留亦備受關注。

對於美國提倡構建軍隊聯盟保護中東霍爾木茲海峽，安倍在日本放送協會（NHK）節目中表示想看清美方的想法。

日本參議院選舉在7月21日舉行。是次選舉共有124席改選，自民黨與公明黨分別贏得57及14席，連同未改選議席共取得141席。執政聯盟成功在245席參議院中取得控制權，勝出選舉。

不過連同日本維新贏取的10席，三黨組成的支持修憲勢力只贏得81席，連同未改選合共157席，無法取得修憲門檻的三分之二164席。