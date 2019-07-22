巴基斯坦總理訪美晤特朗普　冀重建互信

巴基斯坦總理伊姆蘭汗7月21日抵達美國訪問3日，22日會在白宮與美國總統特朗普會面，預料二人會談及反恐、國防、能源及貿易問題。分析相信，伊姆蘭汗此行重點，是希望重新建立互信，修補兩國關係，並冀美國恢復財政支持。

分析相信，巴基斯坦總理伊姆蘭汗冀與美國總統特朗普會面，將談及反恐、國防、能源及貿易問題（圖源：法新社）

今次是伊姆蘭汗（Imran Khan）2018年上任巴基斯坦總理以來首次訪美。外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）16日指出，伊姆蘭汗此行將為兩國領導人提供重建雙邊關係的新機遇。

巴基斯坦雖然是美國盟友, 但雙方關係一般。特朗普2018年曾在Twitter炮轟，指摘巴基斯坦並無採取足夠措施打擊極端主義，並暫緩3億美元軍事援助；伊姆蘭汗當時還擊指，受夠替美國出頭打擊恐怖主義。

分析相信，二人會談將觸及多個雙邊問題，包括貿易與商業關係，以及能源合作等。

伊姆蘭汗更希望尋求特朗普支持，恢復巴基斯坦與印度的和平談判。另一方面，希望向美國爭取，避免遭國際打擊洗黑錢主要平台「財務行動特別組織」（FATF）列入黑名單。

分析又指出，無論是次會晤結果如何，都是雙方邁向互信的重要一步，因為雙方都知道他們需要對方。對巴基斯坦而言，他們需要美國財務支援以及軍事援助；對華府來説，它希望巴基斯坦能對極端組織塔利班施壓，讓組織做到真正的停火，以利美軍撤走。