巴基斯坦酒店襲擊針對中國人　「俾路支解放軍」恨透外資

巴基斯坦俾路支省瓜達爾（Gwadar）一間酒店上周六（11日）傍晚遭到恐怖份子襲擊，造成最少5死4傷。當地分離組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army，BLA）承認責任，並直言襲擊是針對中國和外地的投資者。 事發的瓜達爾是中國「一帶一路」倡議重點「中巴經濟走廊」的要塞，中國與巴基斯坦政府合作，在當地有不少投資和基建。惟部分項目影響當地民眾生計，早已不滿伊斯蘭堡政府的俾路支省分離份子更視之為眼中釘，導致針對中國人的襲擊時有發生。

巴基斯坦酒店受襲：涉事的珍珠洲際酒店位於巴基斯坦西南部城市瓜達爾，由中巴兩國合資興建。承認發動襲擊的分離份子表明，他們的目標是酒店內的中國和外國投資者。（路透社）

事發位於西部俾路支省的瓜達爾的珍珠洲際酒店（The Pearl Continental Hotel），4名槍手闖進酒店與警衛交火。路透社報道指，最少3名保安人員和2名酒店職員死亡，另有4人受傷。當地官員指槍手身穿軍服，警方拒絕透露槍手是否被殺或被捕。

分離份子：針對中國投資者

俾路支省內政部長蘭戈維（Ziaullah Langove）表示，事發時酒店沒有外國住客。中國媒體引述當地消息指，事發時瓜達爾港區內53名中方人員獲救並且安全。

當地分離武裝組織俾路支解放軍（BLA）承認責任，組織發言人向半島電視台（Al Jazeera）發聲明指，襲擊是針對在酒店內的中國和其他外國投資者。

瓜達爾港為中巴經濟走廊要塞

英國廣播公司（BBC）報道，涉事的珍珠洲際酒店屬於五星級，由中國和巴基斯坦合資興建，當地政府官員和外國遊客經常光顧。這座酒店正是中國「一帶一路」倡議重點項目——中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC）的一部分。

中巴經濟走廊連接中國西部城市喀什和巴基斯坦南部港口城市瓜達爾，打通與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）連繫，成為連接「一帶」與「一路」的紐帶。中國政府斥資近600億美元，在當地興建公路、鐵路和管道，還有參建至為關鍵的瓜達爾港口。

至於瓜達爾所在的俾路支省佔巴基斯坦全國面積44%，天然氣和煤礦資源豐富，接壤阿富汗和伊朗，與阿拉伯國家隔海相望，地緣政治重要性可見一斑。

巴基斯坦酒店受襲：巴基斯坦致力發展俾路支省的瓜達爾港（Gwadar），希望當地成為中亞地區重要樞紐。（視覺中國）

俾路支人早不滿中央政府 「一帶一路」加劇矛盾

中國和巴基斯坦政府認為，中巴經濟走廊帶動了當地、尤其是俾路支省的發展，惟當地民眾卻不認同。以瓜達爾為例，當地原本是一個漁港，民眾捕魚維生，但由於地方政府要發展港口，對漁業實施嚴格限制，甚至禁止出海捕魚，讓民眾生計大受打擊。

從宏觀歷史來看，俾路支省民族及社會問題複雜，當地早有分離主義份子，主張武力爭取獨立。俾路支人不滿當地由普什圖族（Pashtun）及旁遮普人（Punjabis）控制，斥責巴基斯坦政府將他們邊緣化，並壟斷當地天然資源。他們亦不滿政府忽視基建，就連供水和燃氣問題也沒處理好，讓當地成為全國最貧窮及落後的省份。

BBC報道指出，更重要的是早於中巴經濟走廊2008年「誕生」之時，當時執政的巴基斯坦人民黨（PPP）政府在違背俾路支人的意願下，允許中國公司取代原來的新加坡公司營運瓜達爾港，在簽署合同時甚至沒有俾路支省代表在場，事件成為俾路支人心中的一道刺。儘管巴基斯坦政府後來經過多次詳細介紹，但還是沒有消除俾路支人的不滿。

巴基斯坦酒店受襲：俾路支省本身有不少分離主義分子及武裝組織。圖為2015年部份俾路支解放軍向政府交出武器投降。（視覺中國）

在這種背景之下，加上中國投資日益增加，俾路支民族主義者和激進份子愈發不滿，同時把對巴基斯坦政府的怨恨加諸「一帶一路」身上。他們認為伊斯蘭堡政府容許中國過度開採及剝削資源；外來人口大量湧亦威脅當地人就業和生活，結果針對中國人的襲擊頻生，施襲地點甚至不限於俾路支省之內。

單在2018年至2019年，便有數宗由俾路支解放軍策劃的針對中國人的襲擊。2018年2月5日，卡拉奇兩名船運公司的中國員工被槍擊，造成1死1傷；8月11日，俾路支西部城鎮達爾本丁（Dalbandin）一架載着中國工人的巴士發生自殺式炸彈襲擊，3名中國公民受傷；11月23日，中國駐卡拉奇大使館遭自殺式炸彈襲擊，最少7人死亡；如今又發生中巴合資興建酒店的襲擊。這些事件背後，分離份子的「解釋」都大同小異，就是不滿中國剝削他們的資源。

（綜合報道）