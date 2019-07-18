【PES 2020】祖雲達斯、拜仁官方合作確定 C朗棄FIFA投Winning

【PES 2020】在E3 2019上，KONAMI公開每年一度足球新作《PES 2020》（Winning Eleven / Pro Evolution Soccer 2020），早前亦公布遊戲將與曼聯（Manchester United / ManU）合作提供遊戲內真實球衣及球員名後，日前更公開《PES 2020》將與有C・朗拿度（Cristiano Ronaldo）的意甲球隊祖雲達斯（Juventus）、羅拔·利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）的德甲球隊 拜仁慕尼黑 （Bayern München）官方合作！

祖雲達斯獨佔！

KONAMI日前公開兩段最新影片及官方網站更新，確定《PES 2020》將正式官方合作的兩隊球隊，包括意大利甲組聯賽冠軍 祖雲達斯 （Juventus）及 德國甲組聯賽班霸 拜仁慕尼黑 （Bayern München），遊戲內兩隊球隊將使用真實球員名及穿上最新落場版球衣，在最新片段中更透露兩隊球員的真實容姿設定將由3D掃描製作，保證是最真實的面貌及人設；兩隊合作中，唯有 祖雲達斯 簽下了獨家呈現合約，官方更表示連帶球場、祖雲達斯球隊名稱甚至世界足球先生 C・朗拿度（Cristiano Ronaldo）只會在《PES 2020》中出現！

另一隊《PES 2020》合作球隊，德甲 拜仁慕尼黑 的主場，與祖雲達斯同屬安聯投資 的兩個主球場Allianz Arena，包括意大利都靈及德國慕尼黑的安聯球場，其遊戲模組將會重新製作。

C・朗拿度 曾擔任FIFA 18、19遊戲代言，這次KONAMI正式簽下祖雲達斯獨家約， C朗在FIFA 20會怎樣處理？ 【EA】

簡尼、利維特 名宿加盟

在《PES 2020》中的「MyClub」球會模式中，KONAMI亦公開將經典球員：德國鋼門 簡尼（Oliver Kahn、拜仁龍門）及捷克鐵人 利維特（Pavel Nedved、祖雲達斯中場）追加，另外祖雲達斯 中場比真歷（Miralem Pjanic）及拜仁慕尼黑翼鋒基拿比（Serge Gnabry）將成為遊戲大使，有機會與美斯（Lionel Messi）、「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）同時代言遊戲。《PES 2020》將於2019年9月10日推出PS4、Xbox One及PC（Steam）版本。 【點圖放大】