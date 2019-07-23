安倍9月或重組內閣　麻生太郎及菅義偉留任機會大

日本放送協會（NHK）報道，首相安倍晉三或在9月中旬重組內閣。共同社消息指出，副首相兼財相麻生太郎，及官房長官菅義偉將獲留任。

安倍在參議院選舉後表示，會在8月召開臨時國會。被問道會否變動內閣人事，安倍表示會在今後考慮，暗示或會在短期內改組內閣。

NHK報道指安倍在8月下旬至9月的外交日程較密，因此最快可在9月中旬重組內閣。

麻生太郎及菅義偉或留任

共同社引述政府消息透露，有關內閣重組討論已正在背後進行。其中討論傾向讓副首相兼財相麻生太郎，及官房長官菅義偉留任，同時讓前副議長山東昭子出任參院選舉後的新議長。

麻生與菅義偉均是安倍的親信，自2012年安倍就任首相以來一直擔任安倍政府支柱。同時考慮安倍政府選舉中連續獲勝，政府的骨架基本不會大變。

日本輿論現時把焦點落在自民黨高層、幹事長二階俊博身上，未知他會否繼續留任。

最快天皇10月登基後解散眾院

另一方面，安倍亦在選舉後表示「似乎要由人民審判，決定是否應討論修憲」，日本《產經新聞》分析指安倍或想透過解散眾議院，舉行大選變相公投。

分析指2020年東京奧運前後，7月至9月是解散眾院舉行大選的時機。或是在2019年內，趁着新天皇10月22日正式登基大典後解散。