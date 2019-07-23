特朗普晤巴基斯坦總理　稱對方可助美國從阿富汗脱身

在美國與極端組織塔利班的和談展露曙光之際，美國總統特朗普7月22日在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗。特朗普稱對方可以作為中間人，協助達成政治解決方案，以結束長達18年的阿富汗戰爭。

特朗普（Donald Trump）表示，美國與巴基斯坦之間有巨大的潛力，認為巴基斯坦將會協助美國從阿富汗戰爭中脱身。他稱，美國多年來在阿富汗的角色就像警察，而不是打仗。他指如果他們想打勝仗，將於一週或10天內取勝。惟他稱，自己不想殺死1000萬人，阿富汗會從地球上消失，他不想走這條路。

伊姆蘭汗（Imran Khan）指出，用軍事手段無法解決阿富汗問題，認為現時是最接近各方達成和平協議的時刻，希望未來數日敦促塔利班（Taliban）與阿富汗政府展開對話。

阿富汗戰爭：巴基斯坦總理伊姆蘭汗認為，現時是最接近阿富汗各方達成和平協議的時刻。（法新社）

美國2018年取消對巴基斯坦的13億美元援助，伊姆蘭汗此行正是尋求華府恢復援助。惟特朗普指出，巴基斯坦沒有為美國做事，認為兩國目前的關係比撤銷援助前更好。他會上亦表示自己願意協調印度和巴基斯坦在喀什米爾（Kashmir）的衝突。

《紐約時報》報道指，華府官員期望巴基斯坦的壓力能促使塔利班達成永久停火，但他們也認識到這種來自巴方政府的承諾在過往曾無法兑現。報道引述政策分析師及評論員拉菲克（Arif Rafiq）指，華府或高估巴基斯坦對塔利班的影響，美國或最終失望而回。